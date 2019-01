Si Geluck ça va être un succès ? Le mec est présent dans les toilettes de toutes les maisons françaises avec ses albums du Chat et vous demandez si ça va être un succès ?

Oui ça va être un succès et oui je lis des BD quand je vais aux...

C’est quand même incroyable ! Ce chat et d’ailleurs personne n’est choqué ?

Un chat qui vit depuis 35 ans… Il est gros, il a un costard mais ça choque personne !

Donc gros succès en perspective et j’ai envie de vous dire, même si son dernier bouquin était nul on ne le dirait pas !

Déjà parce que c’est pas vrai !

Et en plus vous en connaissez beaucoup des invités qui acceptent de venir à la radio un 2 janvier ?

Alors si… des gens qui feraient tout pour venir sur Inter un 2 janvier on en connaît…

Mais bon faire toute une émission avec la sous secrétaire d’Etat a l’aménagement du territoire… sans moi merci !

Donc merci Philippe Geluck d’être là. Non mais rien que pour vous c’était risqué de venir. Ha ben si.

On a beau être hyper pro dans l’équipe de la bande originale on peut pas garantir qu’un 2 janvier on soit totalement opérationnels.

Y a encore 24 heures on se rappelait plus où on avait fini la soirée du réveillon ni qui était ce Bernard nu dans nos stories Instagram.

Donc merci d’être là. Mais même vous, vous aviez peut être autre chose à faire que de venir nous voir.

En même temps, on se connaît pas bien Philippe mais j’ai l’impression que vous êtes du genre à pas savoir dire non.

Je sais, j’ai le même problème avec Nagui.

« Tom, tu viens bosser le 2 janvier ?

- Ben écoute j’étais déjà là le 31 décembre donc donc oui potentiellement je peux être là le 2 janvier… »

Merci Nagui ! Je me suis bien fait niqué ! Lui n’est pas là !

Vraiment pas savoir dire non c’est hyper handicapant dans pleins de situations.

