Tom inspiré ce matin par le film "Mon inconnue" s'imagine projeté lui aussi dans un monde parallèle...

Le film sortira le jour de l’anniversaire de ma mère ! Ça porte bonheur !

Tous les plus grands succès du cinéma sont sortis le jour de l’anniversaire de ma mère !

Intouchable, Bienvenue chez les Ch’tis, Titanic, tous sorti un 3 avril… Même la Grande Vadrouille et Autant en emporte le vent sont sortis un 3 avril !

Et non je ne donnerai pas l’âge de ma mère !

Donc « Mon inconnue »…

C’est l’histoire d’un mec, qui à cause d’un petit problème, va se retrouver dans un monde parallèle où tout est identique à l’exception que c’était une star et ce n’est plus le cas et que sa femme, n’est plus sa femme !

En gros la vie d’un footballeur à la retraite !

Mais sa femme, n’est plus sa femme…

Mais c’est le rêve de beaucoup de gens ça…

Pourquoi pour lui c’est un drame ? Parce qu’il l’aime ?!?!

Oui c’est une bonne raison ! Mais surtout parce qu’il est jeune !

Parce qu’il a 30 ans !

Mais alors tu fais le même film avec un mec qui a 50/60 piges…

Y a quand même 1 chance sur 2 pour qu’il te dise :

« Comment ça ma femme c’est plus ma femme… ? Mais c’est trop bien ! Non enfin je veux dire, elle va pas me reconnaître, c’est sûr ?

Non mais c’est pas une feinte ou un truc où dans 2/3 jours elle va me dire : « Oui… comment… tu me calcule plus… et tu passes à côté de moi et tu ne me reconnais pas… tu te fous de ma gueule… »

Non mais on rêve tous d’avoir plusieurs vies… Si ça se trouve ça se passe comme ça ! Tu reviens à un moment-clé et tu es bloqué à vie comme ça…

Je sais pas comment ça se passe, mais demandez à Thierry Beccaro qui est bloqué depuis 30 piges dans Motus, il doit avoir un ordre d’idée !

Et puis t’es dans un monde parallèle ! Ça bouleverse !

Mais c’est vrai que tu vois un mec arriver, il te dit « Dans une autre vie, j’étais marié à Monica Bellucci… »

Ça fait plus alcoolique que monde parallèle

Et lui non, dans le film, il part à la reconquête de son ex-femme !

Mais pour compliquer la tâche, sa femme, ce n’est plus sa femme, elle ne le reconnait plus, elle ne l’a jamais connu, et elle a un autre mec…

Donc là s’il y a des amateurs de foot, va falloir faire une très très grosse remontada…

Mais c’est possible ! Demandez aux supporters du PSG contre Barcelone ou Manchester United ou Manchester City…

Et puis faut être malin !

Quand tu dis à la fille, « J’ai un truc à te dire, c’est que dans une autre vie, on a déjà été marié… »

Ça fait technique de drague de gros lourdaud !

C’est le même gars qui dit : « Ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel… »

« Oui oui je sais et d’ailleurs tu vas aller avec lui en garde à vue tu vas voir ! »