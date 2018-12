On parle toujours des mamans un peu tarées, mais si elles sont un peu folles, est ce que ça viendrait pas des gamins ?! Parce que c’est facile d’avoir honte de tes parents quand t’es gamin.

Moi ma mère je lui demandais de me déposer 300 mètres avant le collège, parce que soit disant je trouvais sa voiture ringarde, et que je voulais pas me taper la honte, parce qu’elle avait une Porsche de 98 et pas la dernière, non je vous jure on est des petits cons !

Parce qu’après on est bien contents qu’elle nous dépose chez les copains/copines !

Dire que sa mère est folle c’est facile, mais qui c’est qui t’a porté ? Va te balader 9 mois avec l’équivalent d’un pack d’eau dans le ventre…

Rien que pour ça tu devrais la respecter !! Parce qu’elle nous a portés pendant 9 mois, mais c’est comme un Kinder Surprise…

Boom tu sors, et elle c’est sûr qu’elle a du se dire… « Et merde… C’est donc ça… Pourquoi tous les bébés sont top et le mien est bof ! »

Parce que soit disant toutes les mamans trouvent leur enfant comme le meilleur et le plus beau du monde quoi qu’il fasse…

Mais c’est parce que l’entourage est toujours faux cul… Alors que je suis sûr qu’à la question « Alors comment tu le trouves ? »

Tu réponds « Bah en vrai… Pas ouf ! »

Elle peut te dire derrière : « Bah ouais en fait t'as raison ! »

Mais mettez vous à la place de la mère de… Bon on va pas dire Hitler parce que c’est trop facile… Et puis atteindre le point Godwin en moins d’1 min c’est chaud…

Mais mettez vous à la place de la mère de… Marc Dutroux

Y a surement plus de "mon fils est un con" que "ma mère est folle… "

Quand tes parents partent en vacances, qu’ils te font confiance et que tu fais une fête de ouf, alors qu’il t’avait dit « tu restes sage » là oui on peut dire mon fils est un con !

Parce que quand ils rentrent, c’est obligé, t’as forcément oublié de ranger un truc… Qui va tout remettre en cause…

Imaginez, moi je suis de la génération Morning Live… donc descendre l’escalier avec la planche a repasser, et se jeter des œufs à la gueule dans une maison c’était juste l’apéro !

Et puis le blanc d’oeuf sur la moquette ça colle ! Et le pire c’est que tu peux pas dire que c’est de l’oeuf, parce que c’est quand même le truc le plus con du monde… Donc tu dis rien, et ta mère penses que c’est du sperme !

Heureusement dans ces cas là j’accusais le chien… Mais comme on avait pas de chien…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo