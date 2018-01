Tom Villa se retrouve dans une situation délicate face à André Manoukian, encore un invité officiant sur France Inter...

Parce qu’il y a eu un désistement ?

Non mais sans déconner, je suis contre ! Pas contre vous André, mais hier on recevait qui ? François Morel… François Morel de France Inter !

Jeudi dernier on recevait qui ? Frédéric Lodéon ! Frédéric Lodéon de France Inter !!! Je vous le dis on va se faire serrer !

Mercredi dernier c’était qui ? Bon c’était Vincent Moscato de RMC c’est bien ça compense !

Mais moi je vous le dis on va se faire déchirer !

Et puis qu’est-ce qu’ils vont dire les autres ? Tout ceux qui bossent à Inter et pour qui on ne fait pas de promo ? Va falloir trouver des excuses !

Comment ça y a quelqu’un au standard pour nous ? Bah si c’est un auditeur vous le refilez à Ali Rebeihi !

Ok je le prends…

Oui bonjour ?

Salut Tom, c’est Alex Vizorek je te dérange pas ?

(Putain voilà !) Oui Alex qu’est ce que je peux faire pour toi ?

Non je vous passais un petit coup de fil parce que j’écoutais la Bande Originale et j’entends qu’en invité vous recevez André Manoukian !

Ah ouiiiii, il est dans Par Jupiter c’est ça ? Tiens toi qui le connais il est sympa ?

Non c’est un con ! Mais surtout, hier vous avez reçu Morel qui est sur Inter également ! Lodéon vous invitez les gens de la maison, à quand mon tour ?

Et bah oui à quand ton tour ? Mais parce que t’as pas d’actu Alex…

Attends j’ai une actu ! Si j’ai mon spectacle « Alex Vizorek est une oeuvre d’art »

Déjà le titre est mensongé !

J’ai pas compris…

Non rien ! Mais le problème c’est que ton spectacle c’est le dimanche, et nous on fait pas d’émission le dimanche !



Ah bah moi je peux venir un autre jour, je suis dans les bureaux…

Bah oui bah écoute on regarde le planning des invités et…

Non mais ça va j’ai compris, Leïla ne m’aime pas…

Ah non pas du tout ! Leïla t’adore ! C’est Morin qui ne t’aime pas ! Allez bisous Alex ! Vous voyez dans quelle merde on est à cause de Dédé !

Bref donc oui on va faire la promo d’André Manoukian ! L’album s’appelle Apatride…

De quoi ? Oui allo ?