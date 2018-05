Tom Villa se demande comment pouvaient se comporter les personnages qui ont participé aux grands événements historiques, la veille...

Ça va Nagui ? Ça fait Bizarre de vous revoir ! On ne s’est pas vu depuis 15 jours…Et je crois savoir que la semaine prochaine on ne va pas beaucoup se croiser non plus ! Pour ma part non…

Je sais qu’on est sur le service public, mais je voulais savoir : est-ce qu’on n’a pas été trop loin dans l’intégration ? Parce que là, j’ai croisé des délégués syndicaux, ils m’ont dit :

« Euh les gars c’est bien ! Vous avez bien compris l’esprit Radio France, mais on ne va pas pouvoir vous couvrir très longtemps ! On n’est pas non plus à France Télé, on ne peut pas se permettre de vous foutre dans un bureau payé à rien foutre ! »

C’est l’avantage et l’inconvénient du mois de Mai ! Avec les jours férié, les ponts, les viaducs… D’ailleurs n’oublions jamais de dire merci la guerre ! Parce qu’une bonne grosse guerre à la fin, ça fait quand même un jour férié !

Et cette année on fête les 50 ans de mai 68.

Mai… Qui est plutôt un bon mois pour faire une manif, il fait beau, mais pas trop chaud, avec les ponts finalement on ne loupe pas tant de cours que ça ! Et Patrick vient pour son livre « Mai 68 la veille du grand soir ».

Et c’est vrai qu’au final, si on prend votre titre au mot. On n’accorde jamais assez d'importance à ce qui se passe juste avant les grands événements qui ont marqué histoire…

Par exemple, que s’est-il passé le 13 Juillet 1789… ? Les mecs, ils ne se sont pas dit, « ce soir, cool, on peut picoler demain c’est férié ! ». Vous imaginez Christophe Colomb. La veille de découvrir l'Amérique ?

"Bon les gars, demain on sera arrivé en Inde. Ah c'est quand même super les progrès de la navigation…Comme quoi Michel t’étais réticent sur la boussole, et bah au moins ça permet de pas se gourer. »

Et le lendemain de la découverte de l’Amérique… "Bon les gars y'a un petit souci…Non y'a pas une attaque de pirates… C'est juste que Didier tenait la carte à l'envers depuis le début, en plus il a voulu prendre un raccourci du coup bah après les Cannaries… Au lieu de prendre à gauche on a pris droite après le carrefour de Fuerteventura…Alors oui, on a découvert un pays qu’on ne connaissait pas, oui les mecs sont un peu métisses de peau… Bah du coup on dit rien aux autres, on les appellera les Indiens et on ne se casse pas le cul ! »

C'est tout le charme de ne pas savoir… La veille de découvrir la théorie de la relativité, Einstein, peut-être qu’il était juste en train de galérer pour résoudre un problème de maths avec son fils… « Alors Emile, Louis, Guy et Georges vont prendre un bain, en sachant que Guy pèse 25 kilos, Georges 32 et Emile Louis 87, combien de temps faudra-t-il pour que le baignoire de 200 litres se remplissent ? »

Et les hommes préhistoriques qui ont découvert le feu. T’imagine le changement ? Bah ce n’est plus la même journée… Tu manges mieux, tu n’as plus froid…Aujourd'hui on ne vit plus des trucs comme ça. Au mieux on a une meilleure batterie sur l’iPhone ! « Hou attention, je tiens une demi-heure de plus ! »