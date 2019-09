Tom Villa a beaucoup de questions à poser à Emmanuelle Bercot et Vincent Macaigne, à l'affiche du film "Fête de famille" mais... il a aussi les réponses !

Emmanuelle, Vincent bienvenue ! Oui Emmanuelle, vous voulez dire quelque chose avant de commencer ?

[Emmanuelle Bercot] « Déjà je suis très contente d’être là, ça fait très longtemps que je suis pas revenue. »

Bah nous aussi ça nous fait hyper plaisir !

Longtemps je sais plus combien de temps ça fait… Oui Vincent ?

[Vincent Macaigne] « Je sais pas, 2 ans en mars… le 17 mars ça fera 2 ans ! »

Ah oui c’est hyper précis ! Mais qu’est ce qui a fait que vous n’étiez revenu depuis longtemps Emmanuelle ?

[Emmanuelle Bercot] « J’ai cherché tous les prétextes qui pourraient faire que je n’y aille pas »

C’est à dire ? Pourtant je crois que nous sommes des gens plutôt bienveillants, accueillants, souriants…

[Emmanuelle Bercot] « Dégueulasses »

Mouais je trouve ça peut-être un peu excessif…

On n’est pas TPMP non plus ! Mais quand vous dites, un prétexte, vous auriez été capable d’aller jusqu’où pour ne pas faire l’émission Emmanuelle ?

[Emmanuelle Bercot] « Simuler un malaise, dire que j’ai eu un accident de scooter »

Non mais ça va pas la tête ? Vincent rassurez-nous elle n’est pas toujours comme ça Emmanuelle ?

[Vincent Macaigne] « Si, si j’t’assure, elle est 100% folle. »

Emmanuelle, Leila Kaddour-Boudadi elle est gentille, Nagui il est sympa…

[Emmanuelle Bercot] « Une pauvre fille qui se fait manipuler par un sale type. »

Non mais ça va pas ou quoi ! Vincent dites quelque chose quand même !

[Vincent Macaigne] « Non, non mais ça c’est vraiment une légende ! »

Ah merde ça veut dire que vous l’aviez entendu aussi ?

[Vincent Macaigne] « Vous en pensez quoi vous tous ? »

De quoi ? De qui ? Nous le reste de la bande ? Mais jamais de la vie, voyons ! Ahahahah. Aidez-moi Vincent !

[Vincent Macaigne] « Les gens sont dingues ! »

Mais oui exactement ! On va revenir à la promo pure et dure… Vous venez nous voir pour le film « Fête de famille », qu’est-ce que vous pouvez nous dire sur ce film ? Peut-être nous parler du reste du Casting ?

[Vincent Macaigne] «Y a Juliette Binoche dedans »

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !