Mais quel plaisir de recevoir Monsieur Vincent Moscato ! J’ai vu Danse avec les Stars... Je t’ai vu danser, j’ai beaucoup ri ! J’ai vu ton salaire, j’ai beaucoup pleuré !

Non mais c’est vrai… l’amour de la danse il est là ! En même temps que les impôts !

Non mais attention Vincent, c’est super ! Je suis pas là pour critiquer…

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de voir danser Vincent dans DALS… Que dis-je ? Le privilège…

Alors pour que vous ayez l’image, rappelez-vous dans le film Titanic, le moment où le bateau commence à se renverser…

Non, non, c’est pas Vincent !

Non moi je parle du moment où y a un Piano à queue qui tombe et qui glisse sur 20 mètres… Et là voilà ! C’est à peu près pareil !

Merci Vincent de revenir sur France Inter…

Désolé de vous avoir fait rentrer avec ce masque de Jean-Pierre Raffarin pour rentrer dans le bâtiment…

Non mais c'est vrai. Nous on vous adore Vincent mais faut avouer que sur Inter c’est pas l’esprit.

Ha ben Moscato c’est plus pastis, troisième mi-temps et barbecue que vin bio sans sulfite, cinéma d’auteur japonais et tofu grillé.

Vous étiez déjà venu y a un an jour pour jour, on est le 4 janvier, vous étiez venu le 5…

On attend qu’il y ait moins de monde dans le bâtiment pour vous infiltrer…

Vous sortiez un livre qui s’appelait « la Philo Moscato »

Y avait « Philo » c’était exactement le mot à mettre pour se faire inviter sur Inter… On vous avait appelé Vincenzo Moscatonino

On avait dû vous faire sortir par la porte de derrière à cause de libraires indépendants en colère qui voulaient vous faire la peau. Mais on s'en fout on vous ré-invite !

En même temps, qui n'a pas de plaisir coupable ? On aime tous des trucs qui sont pas forcément en accord avec notre image.

On a tous un vieux pyjama sans forme qu'on aime mettre le dimanche matin.

Vincent Moscato c'est notre plaisir coupable à nous sur Inter. Notre éclair au chocolat alors qu'on est en plein régime.

Vous imaginez la vie sans tous ces petits plaisirs dont on a parfois honte ?

