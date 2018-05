A l'occasion de la venue de Bixente Lizarazu, Tom Villa rappelle sa passion pour l'équipe de France 98.

Excellente question Nagui ! Pour une fois ! … Et bah j’attends la réponse ! Je suis ravi qu’on reçoive Bixente ! Mais je n’ai pas d’élément de réponse à vous fournir !

Vous lui devez de l’argent ? Non, ça ne doit pas être ça !

Faire une spéciale foot, ce n’est pas pour faire plaisir à Leïla elle aime le Rugby !

Pas pour Marina non plus, elle, elle aime les gens vraiment riches… Sur plusieurs générations, et pas les nouveaux riches qui peuvent redevenir pauvre à cause de 2 Ferrari !

Daniel, il n’a pas attendu le foot pour boire une bière… Et moi, je suis hyper content ! Mais vous connaissant, je me doute que ce n’est pas juste pour mon plaisir personnel !

Après je trouve ça très bien de recevoir Bixente…C’est la dernière génération de footballeur qu’on peut recevoir sur France Inter sans se faire passer la bite au cirage dans les couloirs. Bah Sujet / Verbe / Complément, il maîtrise parfaitement !

Et Bescherelle, Bixente il sait que ce n’est pas un joueur Néerlandais !

Oui oui, y a Van Brugel et Van Bescherelle ! Alors Bixente, il vient pour un livre… Mais ça n’a jamais été une excuse pour recevoir des anciens de l’équipe 98 !

Je vous rappelle qu’on a reçu Franck Lebœuf pour sa pièce de théâtre… Et je dois reconnaître que je ne pensais pas qu’il pouvait être plus drôle que sa saison passée à l’OM et en fait, si ! On a reçu plus de fois Lilian Thuram que de prix Goncourt ! Et je rappelle aux auditeurs de France Inter que le parrain de l’émission n’est autre que Didier Deschamps !

Et je rappelle aussi aux auditeurs de France Inter qu’après avoir entendu cette information, le numéro du SAMU c’est le 15 !

Moi je suis fan de l’équipe de France 98 ! J’avais tous vos posters dans ma chambre ! J’avais tous les goodies dans les pots de Nutella ! Hey, ça va, on était en 98 ! Je vous rappelle qu’il y a 20 ans, le Nutella on pensait tous qu’il y avait QUE des Noisettes… Et l’huile de Palme, on ne connaissait pas, ou on pensait que c’était du lubrifiant pour les plongeurs ! J’avais tous les cadeaux Nutella Equipe de France ! J’avais le pendentif de Zidane, le sac à dos de Deschamps, et le bédo dédicacé Fabien Barthez ! 98 c’est la génération dorée !