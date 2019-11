Ce matin, Tom avait préparé beaucoup de questions à poser à Artus et tout autant de réponses !

Artus bienvenue dans l’émission, je crois que c’est la première fois que vous venez ici sur France Inter, alors ça fait quel effet ?

[Artus] « C’est-à-dire qu’il y a des cafards, ça pue, c’est moche »

Oui oui balancez pas tout tout de suite ! Mais sinon l’émission en elle-même, la bande originale de Nagui, vous la trouvez comment ?

[Artus] « J’arrive pas à dormir c’est un peu chiant »

Désolé, on va essayer de faire un peu moins de bruit, après je comprends pour un artiste 11h c’est comme se lever à l’aube.

[Artus] « Dis donc t’as pas une piaule ? »

Oui alors là, ça va un peu là Artus…

[Artus] « Si un jour tu te fais chier viens on se savonne »

En général je m’ennuie rarement dans la vie…

Mais là ça va très très loin !

On va plutôt revenir à votre actu, une actu très dense, où vous êtes sur tous les fronts…

[Artus] «

Je reprends du service à la DGSE »

Oui alors, je précise pour les auditeurs, Artus joue dans la série « Le Bureau des Légendes »… Mais il joue un agent secret... Il n’est pas vraiment agent secret !

[Artus] «

Et en fait si »

Non mais sérieusement, agent secret, en vrai ? Ça veut dire que vous êtes un expert en close combat ?

[Artus] « Frappe-moi le plus fort possible »

Non, non, on va pas faire ce genre de choses, je me connais ça va mal finir… Surtout pour moi…

Ok et si vous êtes vraiment à la DGSE, votre prochaine mission c’est quoi ?

[Artus] « Le projet chaos »

Et il consiste en quoi ce « projet chaos » ?

[Artus] «

En un mot je dirais « débile » »

Et du coup c’est malin, c’est vous qu’ils ont mis sur le coup ! Et si vous êtes vraiment agent secret ça veut dire que vous êtes capable de vous créer n’importe quelle légende ?

[Artus] «

Tout à fait »

Super, alors on va faire imaginons vous êtes un homme d’affaire Anglais

[Artus] ”Iwen inhin o’uen nini”

On n’y croit pas du tout. Et puis surtout on ne comprend rien !

On change vous êtes Québéquois…

[Artus] «

Si t’es bien dans sa peau, tu seras bien dans son cul ! »

Oui alors là on comprend beaucou trop !

On va changer de personnage, vous êtes un physicien Italien qui travaille dans le nucléaire. A vous !

[Artus] «

Vivo per lei da quand osai la prima volta… »

Bon ok, vous n’êtes pas agent secret, on est d’accord ?

[Artus] «

Bin moi au moins j’ai une meuf OK ? »

Ho l’excuse de gamin. Nagui il en a 12 donc ! D’ailleurs vous savez quoi je vous laisse avec lui !

[Artus] «

Je me suis renseigné sur lui, parce que je le connaissais pas »

Et vous avez trouvé quoi sur Nagui ?

[Artus] « Il fabrique des savons »

Pour un mec des renseignements vous êtes pas au top, et sur moi vous vous êtes renseignés ?

[Artus] « C’est un mec de 30-35 ans qui se fait bien chier dans la vie »

Pour la dernière fois je ne m’ennuie jamais et je ne veux pas que vous me savonniez. Bonne émission.