Chaque vendredi Tom remet son prix de la semaine, aujourd’hui : celui du meilleur scénario

Et oui Nagui, je rappelle le tenant du titre dans la catégorie du meilleur scénario, l’année dernière, C’était le film « Mais t’es où ? Pas là » de Xavier Dupont de Ligonnès.

Dans la catégorie meilleur scénario de la semaine, les nommés sont…

1/ Le chef Raoni qui a tristement été testé positif au Covid, pour son film « Qui a du Labello ? » au pitch à la fois comique et tragique, a mi chemin entre Dany Boon et les Frères Dardenne je lis le dossier de presse « Vu que j’ai un plat à tarte dans la bouche depuis 40 ans, c’est pas un masque qu’il me faut, mais une bâche de moto »

2/ L’équipe de Foot Féminine de Lyon qui a battu les Allemandes de Wolfsburg pour leur film « Nous au moins s’est pas fait éclater par les choucroutes »

3/ Des centaines d’infectiologues portant plainte contre Didier Raoult pour ses non précautions avec la chloroquine. A retrouver dans le bouleversant film biopic sur Patrick Sébastien « Un rire, un pet »

4/ Dernier nommé en lice pour le meilleur scénario : La fédération des chasseurs de France pour leur toute nouvelle campagne à la fois décalée et drôle… Mais quand t’es chasseur !

Et leur film à succès « Le sanglier que j’ai buté, il ressemble vachement à Michel ! »

Et le grand gagnant est ? Ah je me doutais, Les Chasseurs de France !

Alors je sais que dire qu’on est contre la chasse sur France Inter, n’a absolument rien de transgressif.

Je crois que si tu veux la chronique la moins transgressive d’Inter tu fais deux blagues sur les chasseurs, trois sur Balkany et une sur Nagui…

Mais vraiment là les chasseurs, ils méritent.

Oui alors la fédération Nationale des chasseurs a lancé une nouvelle campagne de com’ sur les réseaux sociaux, ce sont de petites scénettes qui ont pour but de redorer l’image des chasseurs, une chose est sûre, ça ne redore pas l’image des acteurs.

J’ai eu Roland de Plus Belle la vie au téléphone, il m’a dit « Ouais là j’avoue c’est abusé ! »

Faut voir les scénettes, « Hélène et les garçons » à côté ça mérite de passer sur Netflix.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !