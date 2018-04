Le livre de Jean-Christophe Rufin interroge Tom Villa : comment ça se passe lorsqu'on découvre un cadavre ?

On reçoit Jean-Christophe Rufin pour son livre « Le pendu de Conakry ». Un diplomate placardisé qui enquête suite à la mort suspecte d’un Français. Oui il se fait un peu chier dans son boulot alors il se dit tient si on jouait à Colombo ?! Donc un cadavre. Pendu par le pied au mât de son bateau. Toi tu découvres ça, un mec pendu à ton mat de bateau… Bon déjà faut avoir un bateau ! Qui a un bateau autour de la table ? Capital ils ne l’ont pas trouvé Nagui ?! Et bah je le dis, c’est un petit 3 mats, fin comme un oiseau ! Hissez haut… ! Non mais tu trouves un mec pendu à ton bateau… Ce n’est pas le même dimanche ! Là, tu peux remettre la bouteille de rosé au frais, on la boira un autre jour ! Tu pars faire un petit tour en mer « Sortez les voiles !! »

" Ha! Attendez, y’a un cadavre qui bloque! »

« Bon ben sortez les rames on le décrochera tout à l’heure sinon on va être piégé par la marée basse. On va être tanké ! » « Les petits mouchoirs 2… Bientôt sur vos écrans ! » Ça doit faire bizarre. Qui a déjà découvert un cadavre autour de cette table ? Moi je ne sais pas comment je réagirais. On n’est pas formé pour découvrir un cadavre. Quand tu passes ta formation aux gestes de premiers secours, on ne t’apprend pas à découvrir un cadavre. Alors que franchement le massage cardiaque et le point de compression, tout le monde oublie au bout de 3 semaines. Donc le mec que t’es censé sauver meurt et là t’es bien emmerdé parce que t’as pas le manuel. Alors, comment réagir quand on découvre un cadavre?!