Tom Villa profite de la venue de Pascal Demolon pour parler de quelques métiers disparus...

On peut pas trop en dévoiler, au risque de gâcher le film…Mais si on peut donner envie aux gens de le voir, il y a dedans une sorte de témoin de l’histoire… Vous faites dans le film un métier disparu…

Vous travaillez dans un Vidéo Club ! Ça c’est quand même extraordinaire comme boulot !

Pour les plus jeunes qui nous écoutent… les sexagénaires donc… qui devront expliquer à leurs petits-enfants…

Il fallait se déplacer pour aller chercher le DVD d’un film que tu vas aller rendre après c’est fou ! La VOD avec un très mauvais bilan carbone !

Le mec qui a mis toutes ses économies dans un vidéo club, il devait se sentir comme un militant d’Alain Juppé.

- T’es sûr que c’est le bon candidat ?

- C’est impossible qu’il perde. Fais-moi confiance.

Moi gamin j’allais au Vidéo Futur !

Je me permets de citer la marque, parce qu’a priori, c’est pas mon mini coup de projecteur qui va relancer l’enseigne !

Je rentrais dans le magasin, j’avais pas le droit d’aller au fond, derrière le rideau à paillettes ! C’était les films pour adulte…D’ailleurs petite remarque au passage… Est ce qu’il y a un truc moins discret et plus attirant qu’un rideau à paillettes ?!

T’as envie d’aller voir ce qu’il y a derrière ! Et encore le plus relou, c’est pas d’y rentrer, c’est dans sortir !

Aujourd’hui c’est tellement facile d’avoir du porno ! Le plus dur c’est de pas oublier d’effacer l’historique ! Bref les vidéos club sont en train de s’éteindre, il ne resterait que 4 Vidéos Futur, dans toute la France.

C’est fou ! Comment une profession qui était au top, peut dégringoler en si peu de temps ?!

Mais y en plein de métier qui disparaissent très vite : Député Socialiste !

Alors eux c’est encore plus radical, ils sont passés de 295 à 31 en 5 ans ! D’ailleurs ils restent plus de députés socialistes que de Socialistes !

Si on fait pas gaffe dans 10 ans, on les envoie à Beauval se reproduire en captivité ! Et le plus dur pour eux, c’est qu’il y aura Brigitte Macron qui viendra les caresser !

Après y a des métiers qui ont disparu, et c’est pas plus mal ! Bourreau… En France je parle, parce qu’à l’international y a encore 2/3 pays où ça bosse bien !

