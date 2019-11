Tom adore Sylvain Tesson, il avait donc beaucoup de questions à lui poser et autant de réponses préparées !

Sylvain Tesson, merci de revenir dans la Bande Originale pour votre petite visite de la saison, non mais c’est vrai vous venez au minimum une fois par an…

[Sylvain Tesson] « Une fois tous les 2 ans »

Oups, pardon, monsieur est pointilleux !

En tout cas merci de revenir régulièrement…

En général on n’a pas le droit aux invités intelligents, c’est réservé pour Laure Adler et la météo marine.

Il doit bien y avoir quelque chose qui vous a frappé, séduit, dans l’équipe de la Bande Originale ?

[Sylvain Tesson]« Ils n’ont pas été irrigués par la raison »

Ah ouais… Et derrière cette vérité cruelle, il y a bien un petit message d’espoir ?

[Sylvain Tesson]« Le progrès arrive tenez bon nous arrivons »

C’est un beau message… En tout cas nous sommes ravis de vous recevoir et… oui une question Sylvain Tesson ?

[Sylvain Tesson] « Sommes-nous libres ? »

Bah bien sûr qu’on est libre ici à la bande Originale, pourquoi vous vouliez lancer un grand débat ?

[Sylvain Tesson]« Y a des débats un peu byzantin d’universitaires qui se demandent qui était Homère »

Oui bah non en fait, on va pas commencer à se lancer dans ce genre de débat…

[Sylvain Tesson] « L’homme est méchant »

Ah non y a rien de méchant de ma part, c’est juste que j’ai peur qu’on soit court en temps, et déjà que Laetitia Gayet démarre son journal de 12h à 12h15, j’ai pas envie que ça déborde quoi…

En tout cas, je vous admire, Sylvain Tesson…

Qui voyage à pied, qui escalade, qui fait du cheval, moi déjà quand je sais que je dois prendre l’avion et que je réalise qu’on nous emmène en petit bus pour monter l’escalier ça me déprime.

[Sylvain Tesson] « Mais c’est peut-être une pathologie »

Non c’est juste que je suis fainéant….surtout par rapport à vous, Sylvain Tesson au retour des vacances de la Toussaint il nous explose tous à la machine à café… « T’as été où Daniel ? » « Manger des crevettes en Vendée »

Et toi Sylvain ?

[Sylvain Tesson] « Je suis parti sur la trace de la panthère des neiges sur les plateaux du Tibet »…

D’ailleurs Sylvain, je vous suivrai bien un de ces 4, vous allez où pour les vacances de Pâques ?

[Sylvain Tesson] « 6 mois à Moscou »

Aie, c’est un petit peu trop long pour moi, j’dirai qu’il y a 6 mois de trop. Et vous compter dormir où ?

[Sylvain Tesson] « En haut d’un arbre »

Non ça va pas le faire pour moi, y aurait pas des endroits plus confortables ?

[Sylvain Tesson] « En haut d’un mât de bateau »

Non je peux pas, j’ai le dos fragile, il me faut à minima un sur matelas et en plus j’ai le vertige…

Et puis la nuit je vais 3 fois aux toilettes, déjà que je me prends le pied de ma table basse dans le noir, alors descendre un mat de bateau… La flemme…

[Sylvain Tesson] « C’est un problème qui est absolument insoluble »

Si, si, ce qu’on va faire c’est que je vais me contenter de lire vos livres…vous voyagez roots à ma place, c’est très bien comme ça.

Mais je me demandais, avec tous les lieux magnifiques que vous avez vu dans le monde entier, lequel vous nous conseillez ?

[Sylvain Tesson] « L’Indre et Loire »

Ha bon, vous êtes sûr ? Qu’est-ce qui vous a plus en Indre et Loire ?

[Sylvain Tesson] « Des supermarchés »

Et bah comme quoi on en apprend tous les jours ! En tout cas bonne émission, je vous entre les mains de Nagui

[Sylvain Tesson] « Lui c’est un homme de la gaieté »

Exactement ! Notre petit Pharaon comme on aime à l’appeler ! Mais si vous avez un autre surnom il est le bienvenu !

[Sylvain Tesson] « La mémère à son chienchien »

Et bah je vous laisse voir ça avec lui !