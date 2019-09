Qu’on soit amateur de football ou non, on a tous envie de connaître le vrai Didier Deschamps, et ça tombe bien, Tom Villa a tout prévu !

Didier Deschamps bienvenue dans la Bande Originale ! Le principe est très simple, je fais les questions et je fais aussi les réponses !

[Didier Deschamps] « Mais si tu veux je fais les questions et tu fais les réponses ? »

Ah non c’est gentil, mais on va garder ce principe là ! En tout cas on est ravis de vous recevoir sur France Inter… Qui n’est pas forcément une radio où le foot a une place majeure… Pour les gens qui écoutent Inter, Manchester c’est plus Ken Loach que Paul Pogba. Comment résumer le football pour nos auditeurs profanes ?

[Didier Deschamps] « Y a deux positions, quand on a le ballon et quand on ne l’a pas. »

Vous pouvez utiliser plus de 4 mots, c’est pas les auditeurs de RMC ! En tout cas, merci d’avoir accepté de venir pour sortir un peu de la promo traditionnelle et surtout du langage footbalistique convenu.

[Didier Deschamps] « C’est la rentrée des classes pour l’équipe de France ! Avec ces deux matchs qui nous attendent ! Qui sont très importants par rapport à notre objectif, se qualifier pour l’Euro »

Oui oui et le plus important c’est les 3 points et gna gna gni et le collectif doit toujours être plus fort que l’individuel et gna gna gna ! Ça pendant pendant 3 min c’est fini ! Plus de langue de bois je veux le vrai Didier Deschamps ! Déjà on va éclaircir un point… Nagui qui crie partout être votre ami, c’est vrai ou pas ?

[Didier Deschamps] « Je m’attendais à une question sur le sujet, peut être pas tout de suite mais bon ! »

Donc votre relation avec Nagui ?

[Didier Deschamps] « Je vais y répondre, mais je vous ferai une réponse, pas 2 ou 3, je vous en ferai une ! »

Didier j’ai dit quoi ? Pas de langue de bois ! Allez on répond ! Être ami avec Nagui ?

[Didier Deschamps] « Ca restera un point noir de ma carrière ! »

Et bah voilà, c’est dit ! J’en profite de vous avoir sous la main car j’ai une autre question sur Nagui : qu’est ce que vous pensez de son quasi monopole sur France 2 ?

[Didier Deschamps] « Il a un gros volume de jeu, ça peut arriver qu’à trop en faire il s’éparpille un petit peu… »

Et Didier, que penser de tous ces gens qui disent depuis 1 an, on est champions du monde, et s’attribuent cette récompense alors qu’eux n’étaient absolument pas sur le terrain, ils étaient simplement assis à boire des bières. Et Nagui le premier !

[Didier Deschamps] « Evidement que ce titre de champion du monde lui appartient aussi »

Oh c’est gentil ça, et en vrai ?

[Didier Deschamps] « J’dirai qu’un mot, c’est pitoyable. »

Et justement sur le coté pitoyable, la phrase la plus bizarre que vous ai dit Nagui en privé ?

[Didier Deschamps] « Tu restes dans mon dos ? C’est pas tellement habituel, mais bon c’est pas grave ! »

Ah oui effectivement c’est bizarre !

[Didier Deschamps] « Tant que ça plait à sa femme »

Ah non ça c’est sûr ! On est qui pour juger ? Didier, vous qui avez été quand… Didier ?

[Didier Deschamps] « Oui pardon je t’ai perdu, excuse moi ! »

Non c’est pas grave. Vous qui avez été quand vous étiez joueur, toujours exemplaire, toute cette nouvelle génération, parfois, pleine d’excès, de filles et d’alcool, ça vous plait ?

[Didier Deschamps] « C’est pas que ça me plait ça me plait pas, ça a toujours existé, ça existera toujours, j’ai pas de problème avec ça quoi ! »

Vous par exemple ça vous arrivait d’aller en boite le vendredi et de jouer le samedi ?

[Didier Deschamps] « J’ai toujours agi comme ça et je ne changerai pas. »

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !