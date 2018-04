Tom Villa cherche des solutions pour sauver le monde...Sans être certain de trouver.

On a 20 ans pour changer le monde… Bah vous êtes gentil ! C’est cool ! Nagui et Morin s’en foutent eux ils seront plus là, mais moi j’ai rien demandé…

Ça fait 150 ans que vous le salopez et nous on a 20 ans pour le remettre d’équerre…Même Tom Cruise il n’y va pas !

Evidemment qu’on va tout faire pour sauver la planète…Sans oublier, bien sûr l'agriculture, le thème de votre documentaire. Mais quand t'habites en ville c'est compliqué de se sentir concerné. Moi j'ai l'impression de tout bien faire. Je n’ai pas de voiture, j'achète mes légumes dans un magasin bio et je ne critique pas Anne Hidalgo. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus.

Pour les parisiens la campagne c'est loin. On ne sait pas trop ce que c'est la campagne. Regardez le salon de l'agriculture, soit disant "la plus grande ferme de France". Quelle connerie de bobo citadin… Une ferme, ça ne ressemble pas à ça. Tu en connais beaucoup des fermes où on capte la 4G ?!

Mais je me demande… Est-ce qu’un gros Big Bang… Une bonne catastrophe naturelle, est-ce que ça ne remettrait pas tout le monde d’aplomb…?

Evidemment que c’est triste pour les Ours Polaire ! Mais à part passer en boucle sur Planète et Discovery Channel, ça ne sert pas à grand-chose un Ours Polaire…

Parce que là tout le monde commence à disparaitre…Le dernier rhinocéros blanc d’Afrique est mort…

Et tout le monde pleure et est énervé… Mais les gars, fallait peut-être s’en rendre compte avant qu’ils étaient plus nombreux… Il restait encore sa fille et sa petite fille…Je ne suis pas spécialement pour la consanguinité… Et je me doute que l’onanisme sur un mammifère de 3 tonnes ça doit être une galère… Si t’as déjà changé une roue à main nue et sans crique sur une Mercedes tu sais de quoi je parle…Mais fallait le branler le Rhino pour qu’il se reproduise !!

