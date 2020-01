Tom Villa a compté c’est le dixième passage d’Isabelle Carré dans l’émission !

Du coup je suis passé au Service RH de Radio France, qui contrairement à vous Nagui n’a pas l’air de s’être vraiment reposé pendant ces vacances…

D’ailleurs je parle, mais y a t il encore des gens qui nous écoutent ?

Si ça se trouve je suis en train de faire une Papy à Noel…

Tu penses que tout le monde t’écoute, alors qu’ils se sont tous barrés ouvrir leurs cadeaux…

Parce qu’entre 3 semaines de grèves et 2 semaines de vacances, si ça se trouve y a plus un chat, si ça se trouve actuellement France Inter, c’est Europe1… La nuit, pendant les vacances…

Donc je suis passé à la RH… disais-je…

Et ils m’ont dit : « Oui vous recevez encore Isabelle Carré, c’est formidable on l’adore… MAIS… C’est son 10ème passage dans l’émission de Nagui… Soit 1 de plus qu’Agnes Hurstel… Maintenant on est obligé de la payer… »

Donc chère Isabelle, vous serez priée de venir signer vos contrats à la fin de l’émission dans le bureau de Corinne, bureau B741 c’est celui qui est en face de la fontaine à eau et de l’ancien bureau de Frédéric Beigbeder, qui je le dis, a repris son nom initial… avec les initiale WC sur la porte…

Maintenant que vous faites partie de la maison, ne soyez pas étonnée, à France Inter, c’est comme à la CGT, tout le monde s’appelle camarade…

En revanche juste un petite requête Isabelle Carré, Mathieu Vidard à demandé à ce que vous changiez votre nom de famille pour éviter tout parasitage avec son émission…

Du coup je crois que vous nous avez préparé une chronique totalement dans l’actu… Ce qui fait la une des journaux et qui déclenche les plus gros buzz en ce moment… Quel est le thème Isabelle ?

La galette des rois !

Ah oui… On vous écoute Isabelle !

La galette des rois est une galette traditionnellement élaborée et consommée dans une majeure partie de la France, au Québec, en Acadie, en Suisse, au Luxembourg…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !