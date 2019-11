Tom adore Fanny Ardant et Nicolas Bedos, il avait donc beaucoup de questions à leur poser et beaucoup de réponses aussi !

Nicolas Bedos et Fanny Ardant on est très heureux de vous recevoir. Merci de venir dans notre émission !

[Nicolas Bedos] « Elle voulait voir à quoi ça ressemblait les coulisses d’un show »

Bah enfin Nicolas je pense que Fanny Ardant a déjà vu un « show » regardez vous avez Leila Kaddour Boudadi, à sa gauche vous avez…

[Nicolas Bedos] « Donald Trump »

Ah oui enfin non, pas loin, c’est Nagui !

Nicolas vous l’aviez vu Nagui ?

[Nicolas Bedos] « Bah oui je l’ai vu connard, il est là tous les soirs, comme ta gueule de merde ! »

Oui alors en revanche le connard il était nécessaire ?

[Nicolas Bedos] « Sans doute c’est pour le plaisir de la vanne »

Excusez nous Fanny ! Je suis vraiment désolé !

[Fanny Ardant] « Il a une personnalité un peu chelou… Mais c’est vraiment un très bon gars ! »

Merci Fanny…

Nicolas Bedos si on revient sur votre cas, vous étiez un peu l’enfant terrible de la télévision. Maintenant que vous êtes un réalisateur reconnu le Nicolas Bedos sans limites qui faisait ses chroniques à la télévision il a disparu ?

[Nicolas Bedos] « Vous m’entendrez jamais dire des phrases grossières »

Ca c’est pas forcément senti sur votre première réponse… Mais en tout cas je trouve ça bien !

[Nicolas Bedos] « Le poing de ma fiancée dans le derrière »

Oui donc ça, pas exemple, vous ne le direz plus…

[Nicolas Bedos] « Ça c’est pas chic »

Non voilà c’est pas chic !

[Nicolas Bedos] « Cette salope »

Ok on a bien compris…

Excusez nous Fanny je suis à nouveau désolé…

[Fanny Ardant] « Je vous avait dit qu’il était un peu chelou… »

Oui vous nous l’aviez dit, mais on est toujours un peu surpris !

Pour résumer Nicolas Bedos vous vous êtes assagi… Mais qu’est ce qui nous le prouve ?

[Nicolas Bedos] « J’adore Arnaud Montebourg »

C’est bien ce que je pensais, Fanny Ardant revenons à vous, je suis assez impressionné de vous rencontrer, vous l’actrice mystérieuse, passionnée de lecture et de culture.

[Fanny Ardant] « Fan enculo »

Alors je ne parle pas l’Italien, ça doit vouloir dire Bienvenue !

[Nicolas Bedos] « Le poing de ma fiancée dans le derrière »

Ah ça veut dire ça ? Bah le tout c’est c’est de frapper avant d’entrer ! Et puis dans la bouche de Fanny c’est toujours plus chic ! En tout cas c’est sport de vous avoir tous les 2 en interview. Fanny Ardant, vous jouez donc dans « La belle époque »…

[Fanny Ardant] « Alors raconte c’est quoi ? »

Ben, c’est vous qui jouez dedans pourquoi je raconterais le film ?

[Nicolas Bedos] « Vas-y fous toi à poil que je regarde un peu »

Non Nicolas je me fous pas à poil et franchement vous pourriez faire un effort j’essaie de faire la promo de votre film.

[Nicolas Bedos] « Que d’la merde »

Fanny Ardant je me demandais, sur le tournage du film vous l’appeliez comment le réalisateur, Nicolas…Mr Bedos… ?

[Fanny Ardant] « Les autres l’appelaient l’idiot »

C’est pas sympa.

[Nicolas Bedos] « T’as pas un p’tit boulot ? »

Non Nicolas, faut pas s’arrêter à ça, à votre place je continuerais dans cette voie.

[Fanny Ardant] « J’essayais d’être honnête »

Oui mais Fanny parfois il faut mettre les formes. En tout cas je le redis, Fanny vous êtes une actrice que j’admire, Nicolas Bedos vous avez beaucoup de talent. D’ailleurs pour les jeunes réalisateurs qui nous regardent un petit conseil ?

[Nicolas Bedos] « Il faut avoir bu beaucoup pour en arriver là »

Merci !