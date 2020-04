Tom a revu le film « Titanic » et il nous livre ses nouvelles impressions…

Enormément de choses à dire sur ce film ! Déjà il fait partie des rares films, où tout le monde connaissait la fin du film avant même de l’avoir vu… C’est quand même rare pour un film… un film sans Stallone je veux dire !

Alors il y a ceux qui vont me dire « Oui mais c’est pas ça la vraie histoire du film, la vraie histoire, c’est l’histoire d’amour » Oui peut-être m’enfin si de Titanic tu dégages le bateau, ça reste un épisode moyen de « Plus belle la vie »…

Donc reprenons dans l’ordre : le début du film se passe à notre époque avec une équipe d’expédition qui part fouiller l’épave du Titanic… car ils cherchent un bijou inestimable qui s’appelle « Le cœur de l’océan », c’est le seul bijou inestimable qui a le nom d’une série de l’été de TF1 avec Natacha Amal !

Donc cette équipe remonte un coffre-fort et dedans ils ne retrouvent pas le bijou mais un dessin d’une femme nue portant LE fameux bijou… Et là, y a une vieille dame qui a vu le dessin à la télé, qui dit que c’est elle sur le dessin… bon, vu qu’elle a 90 balais c’est difficile de se rendre compte… On va être Gentleman…

Donc Bref l’histoire démarre seulement maintenant, et oui Titanic ça reste globalement une vieille qui nous raconte ses souvenirs…

L’histoire démarre en 1912, avec Léonardo Di Caprio qui joue au poker pour gagner 2 billets de 3ème classe sur le Titanic et… il gagne… sinon le film s’arrête là et ça reste un peu léger… Il gagne les 2 billets et embarque avec un pote sur le Titanic direction… un iceberg… enfin eux ils pensent que c’est direction New York… Mais il va y avoir une petite escale avant…

Rose elle embarque, de son coté avec son mec, Caledon, qui est très riche. Pour vous donner une comparaison de sa richesse, c’est un mec qui à l’époque avait l’équivalent de 200 masques FP2 et 25 litres de gel hydro-alcoolique ! Il est riche, mais il a une tête de connard ! Ça se voit que lui ça va être le méchant du film…

Enfin le 2ème méchant… Parce que c’est pas lui non plus qui a été voir le capitaine du bateau en disant « non non on va pas suivre Waze, je connais un raccourcis prenez à droite plutôt ! »

Donc on va aller très vite : Jack se ballade sur le pont. Rose a envie de sauter pour se suicider. Jack la rattrape. Pour le remercier elle l’invite à diner… mais un diner de 1ère classe… Et lui c’est un 3ème classe… Donc imaginez un peu le choc des mondes… Non vous imaginez pas ? François Hollande Président ! Là vous voyez le décalage !

Le soir même, Jack invite Rose à une soirée en 3ème classe et là dans les cales du bateau, c’est les féria de Bayonne, ça sent la bière, le vin et surtout les pieds ! S’en suit la fameuse scène ou Jack dessine Rose nue … C’est vrai qu’en 1912 on avait pas Snapchat, pour garder un souvenir, il fallait 1h30 et un peu de talent…

Et là le Titanic se prend un Iceberg, c’est con, le Titanic aurait fait le même voyage en 2020 y’aurait eu aucun problème, comme quoi le réchauffement climatique c’est pas bon pour la planète, mais pour les bateaux c’est quand même moins dangereux ! Bref le bateau coule, c’est la merde pour les amoureux…

Jack et Rose se retrouvent dans l’eau glacée accrochés à une planche. Alors il y a cette éternelle question de « y avait il de la place pour 2 sur la planche ? »…

Et tous les cons qui disent « mais bien sûr, elle aurait pu se pousser !!! » Et bah cet été, (si on a le droit de sortir) tu vas aller à la piscine municipale tu vas aller au milieu du bassin, avec ta bouée pastèque et tous les gamins qui font des bombes autour de toi, et on va voir combien de temps tu tiens…

Tout ça pour dire que Jack coule comme une pierre, Rose est sauvée ! Finalement c’est elle qui avait le collier « Le coeur de l’océan » que tout le monde cherche depuis 80 piges… elle jette le collier dans la mer : générique de fin… Céline Dion ! La salle se rallume. Tout le monde a les yeux rouges, même ton père !

