Dans le film « Sol », Chantal à des problèmes de famille, et Tom constate qu’on en a tous parce qu'on choisit ses amis mais on ne choisit pas sa famille.

On choisit pas sa famille, mais qu’elle est con cette phrase !

C’est Maxime Le Forestier bourré à Taratata ou vous l’avez lu dans Psychologie Magazine ?

On dit qu’on choisit pas sa famille, mais si on pouvait choisir sa famille on serait bien emmerdé…

C’est quoi le symbole de la famille parfaite ? De la famille unie ? La famille Hingalls dans la petite maison dans la prairie ?

Perso moi j’en veux pas !

Ils vivent à 6 dans une cabane en bois ! Au milieu d’un champs. Les chiottes ils sont en dehors de la maison, dans une espèce de placard…

T’as envie de pisser la nuit, t’as une chance sur 2 de te faire bouffer par un loup ou de te prendre un coup de fusil de ton père qui pense que t’es un loup !

Avec la mère qui passe sa journée à faire des tartes aux pommes et le père qui coupe du bois en souriant…

Mais au bout d’une journée je demande à ce qu’on me tire une balle.

Et pour être bien sûr, je le fais moi-même, avec ma chance c’est la petite aveugle qui pourrait tirer, elle me louperait !

Je finirai tétraplégique ! Et handicapé en 1850… mon pote ! On peut gueuler qu’il y a pas d’ascenseur pour accéder au métro en 2020, mais en 1850 y a pas de métro, y a pas l’ascenseur, et y a pas de fauteuil roulant !

T’as vie, c’est un rocking cher !

En vrai au final, si je choisissais ma famille, je choisirai les Kardashian, déjà y a de l’animation, et puis surtout au milieu de cette famille j’aurais l’air d’un génie !

Non mais c’est vrai, je vais pas choisir une famille comme les Glucksmann, philosophes de pères en fils, ça va se voir que…

J’ai pas besoin de finir cette phrase !

Non les Kardashian c’est super pour moi ! Y a du pognon, pas peur des lendemains, mon beau frère serait Kanye West, futur président des Etats Unis, avec un peu de chance je serai un de ses conseiller ! Donc je pourrai faire obtenir à France Inter, une interview exclusive !

Et puis bon, si y a moyen de voir Kim Kardashian sous la douche… ha non merde, c’est ma sœur, quelle horreur, pardon… Oh et puis pourquoi pas… ?

« On choisit ses amis, pas sa famille », en vrai elle veut rien dire cette phrase…

