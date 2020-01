Tom Villa est un expert en rêve, il explique pourquoi !

Et oui parce que je dors… Et comme tout être humain, ça m’arrive d’avoir des pensées très bizarres…

Rien que cette nuit j’ai fait 3 rêves, très différents les uns des autres.

Le premier, comme je joue ce soir la première de mon spectacle à Paris… Et je ne dis pas ça pour faire de la pub, sinon je dirai que c’est à 21h30 au Théâtre « Le République », 1 boulevard Saint Martin…

Mais bref, j’ai rêvé que j’arrivais sur scène tout nu, que dans le public il y avait personne, à part 2 chats qui n’écoutaient même pas mes sketchs, et puis après ma copine à allumé la lumière, en fait je ne rêvais pas, j’étais dans ma salle de bain…

Mais sinon j’ai fait un rêve très chelou !

J’ai rêvé que j’animais une émission, et dans cette émission il y avait Oasis, Barry White et Lady Gaga qui venaient chanter, et puis après j’avais Didier Deschamps qui venait me chercher en avion et on partait en vacances ensemble…

Bref en fait j’ai rêvé de votre vie Nagui !

C’est marrant de se dire que pour certains c’est des rêves et pour d’autres des souvenirs…

Non mais ça ce sont des rêves « cartésiens »

D’ailleurs on est d’accord on parle des rêves… liés au sommeil paradoxale, à l’inconscient, au relâchement de soi.

On n’est pas en train de parler de « Oui, moi je rêve d’une banque »… ou de « Moi je rêve de construire un mur entre le Mexique et les Etats Unis »

Non on est d’accord ce sont des rêves qui n’arriveront jamais !

Des rêves improbables genre : « Dis donc cette nuit j’ai nagé dans une piscine d’éléphants roses qui jouaient au Ping Pong, avant de tomber dans le siphon de la piscine, où j’ai fait une chute de 14km avant d’atterrir sur un matelas de dents de phacochères…

Non ça, ça n’existe pas dans la vie.

J’ai rêvé que j’étais en prison pour détournement de fonds, mais que je m’évadais sans prévenir personne du Japon dans une caisse en bois, pour atterrir au Liban, et fêter le nouvel an avec ma famille…

Ça c’est la vie de Carlos Ghosn, d’ailleurs parenthèse, mais c’est quand même drôle, s’il a fait Japon / Liban dans une caisse pourrie, il sait enfin ce que ça fait de voyager en Twingo !

