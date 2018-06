A l'occasion de la venue de Patrick Chesnais pour son rôle dans "Moi et le Che", Tom Villa parle de la notion de l'engagement.

On reçoit Patrick Chesnais pour essayer de répondre à plusieurs questions…

- Est-ce qu'il a connu le Ché ?

- Si oui, pourquoi n’est-il pas sur la photo ?

- A-t-il été toujours fidèle à ses engagements ?

- Pourquoi Michou est-il en bleu ?

- Et dois-je appeler ma tata tonton parce qu'elle a de la moustache ?

J'ai que 2 minutes donc vous ne m’en voulez pas, on va se concentré sur vous…. pour Michou et ma Taton, on va laisser tomber, mais je vous jure ce n’est pas évident, en plus elle s’appelle Michelle ! Oui je vous crois. Déjà parce que vous êtes l'invité et qu'on sait recevoir. En plus, j’adore le Che, j’ai tous ses T-Shirt !

Le Che, c’est un mec qui est mort pour des idéaux… Vous imaginez Mélenchon mort pour… Vous imaginez déjà Mélenchon avec des idées…Et c’est très très dur de rester fidèle à ses engagements. Faut tout le temps prouver qu'on est bien celui qu'on prétend être. Qu'on a toujours les mêmes valeurs. Regardez, on a tous perdu un peu notre idéal. Leïla, elle rêvait de littérature, de conversations sur Platon, Victor Hugo, ou Kant et elle se retrouve coincée entre Daniel et moi à avoir des conversations sur Platini, Hugo Lloris et N'Golo Kanté.

Nagui, il rêvait d'être entouré par de grands noms de la radio pour faire une émission fine, drôle, intelligente et il se retrouve avec nous ! Je vois bien dans votre regard que ce n'est pas la vie dont vous rêviez.

Et les auditeurs, ils rêvaient d’avoir une émission drôle, avec de la bonne humeur et des bonnes chroniques…Et heureusement nous sommes arrivés il y a 4 ans ! C'est dur de rester fidèle à son idéal. François Hollande sait de quoi je parle. Regardez-moi ! J’officie sur France Inter et sur C8…D’un côté, c’est le service public, de l’autre, le grand capital ! D’un côté, c’est Bernard Guetta, de l’autre, c’est Bernard Montiel !

Mais en fait la place on s’en fout, c’est ce qu’on en fait. Tu peux très bien faire de la merde sur Arte, et faire un truc extraordinaire sur M6… Bon pas bon exemple… Mais…Après sur C8 c’est le week-end… Donc y a un petit côté, je fais des heures sup pour mettre un peu de beurre dans les épinards…

Enfin bon on est quand même 2/3 sur Inter à faire des heures sup chez Bolloré : j’embrasse Alex Vizorek, Augustin Trapenard et Antoine de Caunes…Je veux bien mourir pour des idéaux, mais pas tout seul ! Mais sur le papier je suis d’accord que ça n’a aucun sens ! Et dans l’autre sens ça n’existe pas !