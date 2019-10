Ce matin Tom VIlla est très heureux de recevoir Chiara Mastroianni et Christophe Honoré, il a des questions pour eux, mais aussi des réponses...

[Chiara Mastroianni] "ça me fait super peur"

Ah non je vous jure faut surtout pas avoir peur Chiara ! Christophe Honoré, tout va bien ? Vous avez besoin de quelques choses ?

[Chiara Mastroianni] "Deux sandwich, un pour lui un pour moi"

Alors je sais que je fais jeune, mais je ne suis pas le stagiaire de l’émission, je n’apporte pas les cafés et les sandwiches, je fais des chroniques, je suis humoriste.

[Chiara Mastroianni] "Moi j’adore les blagues pipi caca"

Oui enfin j’espère faire des choses d’un niveau juste au-dessus…Mais pardon de vous demandez ça Christophe, mais ça va pas ? Je sens que vous tirez un peu la tronche...

[Christophe Honoré] "Je suis juste de mauvaise humeur c’est tout"

Ha bon et j’ose vous demander pourquoi ?

[Christophe Honoré] "J’avais envie qu’on aille rencontrer quelqu’un"

Bah vous avez déjà rencontré Nagui c’est déjà pas mal… Vous pensiez rencontrer qui aujourd’hui ?

[Christophe Honoré] "La comtesse de Ségur"

Ah oui d’accord, mais je crois que… Enfin si on parle de la même comtesse de Ségur, je crois que la personne est décédée il y a environ 250 ans… Donc du coup si vous avez d’autres envies plus réalisables ?!

[Christophe Honoré] "Une promenade dans Rennes aujourd’hui"

Voilà ça c’est réalisable ! Et bah on vous prends le Paris / Rennes de 13h36 arrivée 16h01, c’est un peu long mais y a une correspondance de 9 min à Sablé sur Sarthe… Et après vous finissez en TER !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !