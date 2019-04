Tom a étudié le programme des autres chaînes face à la diffusion de « Capitaine Marleau » sur France 3 et elles n’ont pas pris de risques...

Capitaine Marleau, ça fait 6,5 millions de téléspectateurs et encore, quand c’est pas en forme !

France 3 est resté sur le cul, il pensait pas qu’à 21h il pouvait y avoir autant de gens devant la télé… vivants bien entendu !

Bah c’est l’avantage de France Télé, par rapport aux autres chaines, Quand tu balances un film d’1h30, vu qu’il y a pas de pub, tu laisses pas l’opportunités aux gens de partir…

D’ailleurs les autres chaines le disent. Quand y a Capitaine Marleau, « on sait qu’on va se prendre une branlé ! »

Ah non c’est pas de la vulgarité gratuite, ils disent ça comme ça !

Donc là je peux le dire avec une certaine assurance oui ça va être un succès !

Tu te rends compte que maintenant France 3 ils commencent à faire la fine bouche !

A 5,7 millions ils sont presque déçus !

En France ça sert à rien de t’embêter à foutre des dragons comme dans Game of Thrones ou des zombies comme dans Walking Dead, tu prends un chapka, un Range Rover pourrie et tu fais mieux qu’un match de l’équipe de France de foot !

Rien que la semaine dernière, 6,9 millions d’audience !

Comme quoi on dit le duo M’Bappé / Griezmann, il est imbattable…

Ouais bah bouge pas ! Y a Dayan / Masiero qui arrivent, mets tes protèges tibia mon pote, sinon tu vas sortir sur la civière !

Si on regarde le programme TV de ce soir face à Marleau :

- TF1, « L’arme fatale »... Bon a priori l’arme fatale de TF1, c’est pas cette série !

- Le reportage d’investigation « Narco-trafiquant » sur France 2. On notera sans Elise Lucet…

Bah quand faut courir après Rachida Dati y a du monde, mais après quand faut gueuler sur 3 colombiens armé jusqu’au dents y a plus personne !

- France 5 : Enquête de santé sur Alzheimer !

L’émission faites pour des gens qui vont oublier de la regarder !

Me faites pas des « oh ! » je connais très bien cette maladie, mes 2 grand-parents ont été touchés par Alzheimer ! Non Alzheimer c’est la seule maladie ou pour toi tout va bien !

- M6 : « Recherche Appartement ou maison ! »

Bon une fois de plus Stéphane Plaza va encore trouver des maisons avec piscine à des étudiants en médecine qui ont 700€ de budget !

- C8 : « Jumanji » le film qu’on a vu 1000 fois où le jeu de société devient réel, avec des attaques de singes, des éléphants qui sortent de nulle part !

- W9 : « Pirates des Caraïbes » ! On l’a vu 1000 fois, Johnny Depp déguisé en Renaud le chanteur !

- TMC : « 90 minutes enquête », t’as envie de leur dire, vous pourriez les faire en 45 minutes on gagnera du temps, mais après c’est du mauvais esprit !

Donc oui Marleau me parait bien embarqué !

En plus on est ravis de vous recevoir Josée et Camille.

Comme par hasard vous venez pour un épisode où les guests sont vous Camille, Jeanne Balibar et Benjamin Biolay.

Pour Nagui c’est pas un film, c’est un Taratata !