Les "esprits", "les fantômes" Tom n’y croit pas du tout et pourtant...

Je ne crois pas aux fantômes…enfin je n’y crois pas… mais même avec un bon prix je n’aurais pas acheté la maison des Dupont de Ligonnès !

Je suis cartésien, mais pas fou !

Alors on va être honnête j’y crois pas mais…

Comme j’ai été bercé toute ma jeunesse par des films d’horreurs, de monstres et de Christian Clavier, je dois reconnaitre que même si je n’y crois pas, quand je descends dans ma cave, j’ai toujours un petit moment quand la minuterie s’éteint, où je m’attends à voir débouler Freddy les Griffes ou Jacquouille la Fripouille !

J’ai un peu regardé ce que je trouvais sur les fantômes sur des sites de spécialistes du paranormal que l’on appelle : Wikipédia…

Et j’ai vu que les fantômes dans les récits apparaissaient souvent en blanc ou avec les vêtements qu’ils portaient à l’instant de leur mort…

Donc juste est ce qu’on peut avoir une pensée pour tous ceux qui ont vu le fantôme de Claude François…

Dans le pire des cas ils l’ont vu tout nu…

Et dans le pire des pires des cas, ils ont vu un monsieur avec une coupe au bol et un peignoir léopard en satin.

Bon après je me dis que ces croyances elles résument assez bien la condition humaine : on croit aux extraterrestres parce que ça nous angoisse de nous dire que l’on est seul dans l’univers et on croit aux fantômes parce que ça induit l’idée qu’il se passe quelque chose après la mort…

Par contre c’est quand même une vie toute pourrie cette vie après la mort parce qu’apparemment un fantôme l’essentiel de son activité c’est de faire tomber des bibelots ou de faire claquer des portes…

