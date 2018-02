Dans la pièce « C’était quand la dernière fois ? », Virginie Hocq planifie d'empoisonner son mari joué par Zinédine Soualem pour mettre fin à leur relation... Mais Tom Villa pense qu'on pourrait faire autrement, surtout si on a pas prévu de finir ses jours en prison.

Nagui : Tom Villa, est-ce que vous avez bien compris pourquoi nous recevions Virginie Hocq et Zinedine Soualem ?

Tom : Oui Nagui, on reçoit Virginie Hocq et Zinedine Soualem pour la pièce « C’était quand la dernière fois ? ». Alors moi, c’était hier soir et Daniel y a 15 jours… Mais il est courageux mon Daniel de pas retoucher à la bibine. Donc, on l’a dit : un couple qui va pas hypra bien. Un couple bien rangé. Des petites habitudes. Les charentaises en rentrant, le tricot devant la cheminée en disant du mal des voisins. La routine quoi…

Et puis un soir, plein le cul. Virginie, vous décidez d’empoisonner votre mari. Alors, j’ai envie de dire pourquoi pas… Mais entre nous, le divorce existe aussi. Non, mais je vous comprends. On est tous passé par là. Comment dire stop quand on en peut plus ? C’est hyper délicat. On a partagé pleins de bons moments mais la flamme du début n’y est plus. Même l’étincelle a disparu. La lumière s’est éteinte. Plus de lueur. Et surtout plus de métaphore pour dire que c’est fini.

Comme me disait Nagui ce matin : "L’amour c’est comme un briquet, et quand y a plus de gaz faut le jeter !". Alors on fait comment ? Par SMS ? Moderne mais un peu lâche. Et puis surtout tu dis quoi ?

« Coucou bébé. J’espère que tu as passé une bonne journée parce que la soirée risque d’être moins réussie. Je te quitte. PS : J’ai fini le nutella ce matin en partant. »

Tu peux écrire aussi : « Faut qu’on parle » Mais alors t’as intérêt à avoir des arguments béton, parce que ton portable va sonner dans la minute qui suit. Et tu dis rarement « Faut qu’on parle… » pour changer de canapé ou choisir une bouteille de champagne. Directement en face ? Trop risqué. Surtout si elle a un verre d’eau devant elle. Par téléphone ? Moi j’aime bien par téléphone.

C’est bien le téléphone… Mais faut dire d’entrée de jeu que t’as plus beaucoup de batterie ! Comme ça quand ça te saoule tu peux raccrocher… Ça évitera les gros blancs et des : « Bon bah voilà… Voilà voilà… Ah bientôt… peut être ».

Moi, la dernière fois, je lui ai dit ça par téléphone, c’était gênant, quand je suis sorti des toilettes elle était en train de pleurer dans le salon. Sinon tu peux le tenter par FaceTime ! Au pire, si elle lance un verre d’eau, elle nique son iPhone ! Vous, Virginie, le seul truc juste que vous avez à faire dans la pièce c’est le dosage du poison. Derrière, vous pouvez lui réciter l’annuaire vous vous en tapez vous savez que c’est fini entre vous. Mais nous. Les gens qui ne souhaitent pas aller en prison... Comment on fait ?

« Alors, écoute, j’ai bien réfléchi. Je te mérite pas. Il vaut mieux qu’on arrête là. ». Je te mérite pas ? A part, t’es une belle personne et restons bons amis y’a pas plus con que cette excuse ?!!! Sinon y a l’option où on se tire une balle dans le pied pour arrêter la relation… Genre : « Je suis qu’une merde, je t’ai trompé, en plus j’ai une maladie incurable… »

Mais avec le pot que j’ai, je vais tomber sur la seule qui pardonne et qui veut m’accompagner jusqu’au bout de ma vie… Après tu peux le faire de façon plus sournoise. Imaginez vous vivez ensemble. Tu peux lui dire : « Je trouve que c’est un peu le bordel, je vais faire du rangement. Je vais trier nos affaires ! Je vais aller déposer pleins de trucs à moi chez mes parents. Pour que tu te sentes plus chez toi et dans ton espace… La télé ? On la regarde trop ! Vivons de façon plus simple et moins superficielle… »

Et puis comme ça, bim ! Quand vous passerez 3 soirées à vous regardez dans le blanc des yeux parce que vous n’aurez rien à vous dire ! Allez ciao ! Mais peut importe le moyen de se quitter, la vraie question c’est est ce qu’on a envie d’entendre la vérité ? Absolument pas !!!

T’as envie d’entendre « T’es gentil, tu es bienveillant, on rigole ensemble, au lit c’est bien aussi… Mais je sais pas pourquoi j’ai pas ce petit truc pour toi ! » Moi j’ai pas envie d’entendre ça ! Je préfère qu’elles me mentent en me disant : « Moi, j’ai envie d’aller vivre dans le Vercors ! Toi non ! Reste à Paris et profites en pour rencontrer et t’éclater avec le maximum de filles avant que tu ne puisse plus comme Daniel Morin ! »

Là d’accord ! Donc finalement tout bien réfléchit… Le poison c’est pas une mauvaise idée… Allez bonne émission.