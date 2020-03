On a toujours la mauvaise habitude de dire que c’était mieux avant, mais en voyant le film « La Bonne épouse », Tom s’est dit que « oui c’était mieux avant »…

Alors attendez, parce que là je vais me prendre du caca sur le front alors que la phrase n’est pas finie ! C’était mieux avant, parce qu’il y avait des écoles pour apprendre à faire de la couture, à faire la cuisine…

C’est quand même génial de se dire qu’avant c’était une obligation, et maintenant on appelle ça une Smartbox…

Et on l’offre en cadeau à des gens à qui on ne sait pas quoi offrir !

Je sais que l’éducation nationale est un peu en galère et c’est pas pour faire le vieux réac… Mais honnêtement on réintroduirait 1 fois par semaine un petit cour de cuisine à la place de… allez le sport !

Evidement que le sport c’est important, mais moi en terminale j’ai eu mon épreuve du bac sur le lancer de disque…

Ca ne m’a jamais servit dans la vie… Alors que d’apprendre à faire une bolognaise ou un gratin dauphinois…

Alors le problème c’est que dans les années 60, l’époque du film, ces cours là n’étaient destinés qu’aux filles qui n’avaient pas vraiment le choix…

Et c’est la grande avancée de la vie et de l’égalité Femmes / Hommes… Vu que ces cours on été supprimés…

Mais quel intérêt d’être en couple aujourd’hui ?

Les 2 sexes peuvent gagner leurs vies

Les 2 sexes ne savent pas faire à manger

Les 2 sexes ne font plus trop le ménage

Aujourd’hui globalement au delà de l’amour… Etre en couple c’est une coloc qui permet de réduire les frais fixes et de se partager les taches domestiques…

C’était tout l’intérêt des couples avant, avant on était plus dans le partage…

L’homme travaillait pour ramener de l’argent pour que la femme puisse… subir et ainsi faire… bah toutes les taches relou…

Je dis pas que faire à manger c’est pas sympa… de temps en temps mais laver des slip à la main ou cirer le parquet, on ne peut pas dire que ça soit l’activité la plus passionnante du monde.

Mais aujourd’hui, ce qui est hallucinant, c’est que tu vas annoncer à des bobos un dimanche au Marché des Enfants Rouge ou le long du Canal Saint Martin, qu’on va ouvrir une école pour apprendre à cuisiner, coudre et faire du tricot… Pour eux c’est Disney Land.

Y a 60 ans ces écoles c’était des prisons pour les femmes, aujourd’hui t’ouvres une école comme ça t’as des articles dans tous les magazines féminins qui vont te dire que c’est le truc à la mode du moment. « Si vous voulez vous mettre au point de croix, faire des broderies, c’est The Place to be ! » Mais ta gueule !

Tout ce qui était considéré comme une corvée il y a pas si longtemps revient à la mode, sur Instagram ce qui est cool c’est de faire des gâteaux, laver ses chiottes au vinaigre blanc et de bien plier son linge avec la méthode Marie Kondo,…

L’autre elle t’apprend à rentabiliser l’espace en pliant 3 chaussettes et 2 robes… Y a un moment quand tu vis dans 17m2… Quoi qu’il arrive tu dors toujours dans ta cuisine !

Une femme de 1960 ferait un voyage dans le temps en 2020, elle regarderait Instagram et elle se barre, elle va trouver que c’était plus cool avant pour les femmes.

