Ce matin Tom Villa a des questions (et des réponses!) pour Julie Depardieu et Thomas VDB

Julie Depardieu et Thomas VDB c’ est un plaisir de vous recevoir. Bienvenue dans la Bande Originale ! L’émission qui parle de culture, de toutes les cultures, mais petite particularité, contrairement à d’autres émissions de la station, nous avons la chance d’avoir un petit public !

[Thomas VDB] "Alors est ce que vous êtes chauuud !!!???"

Et oui on est très chaud, merci Thomas. Un public certes, mais de personne en fin de vie, merci de ne pas les réveiller !

[Thomas VDB] "Atchicatchicatchic"

Aieaieaie ! Bon Thomas on connait votre personnage un peu foufou que vous faites sur scène. Mais vous êtes aussi un acteur que l’on voit de plus en plus au cinéma, qu’est-ce qui vous plaît dans ce nouveau métier ?

[Thomas VDB] "Je me frotte contre la mousse des arbres"

Ha ok, en fait Thomas est vraiment comme ça dans la vraie vie.

[Julie Depardieu] "Il n’est pas peut-être comme nous"

Oui on dirait bien Julie ! Après de là à dire qu’il est différent je ne sais pas…

[Julie Depardieu] "C’est peut-être nous qui sommes inadaptés par rapport à lui"

Alors on peut le dire comme ça, c’est sûr que vous, vous paraissez plus « Normale ».

[Julie Depardieu] "J’vis enfermé dans la prison parce que j’ai tué quelqu’un"

Ok…Oui vous êtes compliqué tous les deux,… Très bien… Alors Julie Depardieu on va quand même essayer de parler un peu de cette série avec Thomas VDB et vous.

[Julie Depardieu] "Bonjour, je suis la fille de Gérard Depardieu"

Attendez je fais tout pour ne pas vous en parler et vous mettez les pieds dans le plat comme ça ? Et puis en plus vous n’êtes pas que ça !

[Julie Depardieu] "Vous savez j’ai des connaissances à Bougival"

Oui voilà, ça fait partie de ce que vous êtes.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !