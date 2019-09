Tom Villa tente d’interviewer Ana Girardot et François Civil sur le film « Deux moi » mais ce n’est pas simple… peut-être parce qu’en plus des questions, Tom a les réponses !

Ana Girardot et François Civil dans le nouveau Klapish, c’est quand même la classe, bienvenue dans la Bande Originale !

[François Civil] « Ca sent un peu la salle de sport, mais parce qu’en fait… »

Oui, oui merci François ! Vous faites partie d’une nouvelle génération d’acteurs, j’imagine que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer avec vos fans ?

[Ana Girardot] « La dernière photo que j’ai postée qui a eu pas mal de like… »

Ha oui c’est quoi ? Une photo de coulisses, une photo de remise de prix ?

[Ana Girardot] « C’était Roger Rabbit »

D’accord… Et vous François ?

[François Civil] « Instagram j’y vais pas mal, suivez nous ! Kikou lol ! »

Ok… Merci François on va vous suivre !

Alors vous venez pour le film « Deux Moi » de Cédric Klapisch vous pouvez pitcher le film François ?

[François Civil] « C’était l’histoire d’une mini taupe qui devait partir en voyage avec ses copains pour sauver une autre taupe ou un putois qui s’appelle Michel ! »

Attendez excusez-moi mais je crois que c’est pas ça du tout ! Ana vous pouvez peut-être nous raconter le film si vous avez envie…

[Ana Girardot] « Moi j’veux faire du chameau »

Oui bah on a tous envie de faire d’autres trucs mais on peut pas ! Ana ? Ana s’il vous plait ?

[Ana Girardot] « Moi je suis Marylin »

Non non vous êtes Ana Girardot… Mais en fait… Oh non !

[Ana Girardot] « On n’est pas bourrés »

Non non non pas à moi ! Vous avez fait quoi avant de venir à l’émission ?

[Ana Girardot] « On a bu beaucoup, beaucoup de vin »

Combien de bouteilles ?

[Ana Girardot] « 50 »

Mais il est 11 heures du matin quand même, vous étiez avec qui avant de venir ?

[François Civil] « Gérard Depardieu »

Ha oui je comprends mieux. Alors ça va être plus simple de faire l’interview avec François Civil, ça va François ?

[François Civil] « Depuis hier matin je suis plongé dans un monde parallèle où toute ma vie a changé »

D’accord ça va être compliqué cette interview, François on est quel jour aujourd’hui ?

[François Civil] « Le 29 janvier 1990 »

Non c’est pas possible le 29 janvier 90 c’est votre date de naissance

