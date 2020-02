Ce matin, Tom ne comprend pas le rôme d’Omar Sy ce papa qui a du mal à accepter que son enfant grandisse…

Pardon, mais non ! On est quand même dans une génération, et moi le premier, où plus personne ne grandit !

Quand j’avais 12 ans j’adorais les baskets, les jeux vidéo et la trottinette…

Aujourd’hui j’ai toujours les mêmes passions, sauf que maintenant j’ai plus besoin de mon père, je peux me les payer tout seul !

D’ailleurs, à Paris tu n’as plus d’adultes dans les rues, t’as que des ados de 30/40/50 ans.

Les gens se déplacent en : vélo

, skateboard, trottinette… Comme quand on était petit !

Ils mangent des Burger et des pizzas, comme quand on était petit !

Regardent des séries, comme quand on était petit !

Et ils veulent tout tout de suite, comme quand on était petit !

La seule différence aujourd’hui, c’est qu’un adulte est un ado qui paye un loyer et une taxe foncière.

Moi je prévois un truc, je pense que les mômes de maintenant vont faire un rejet total de leurs parents qui se comportent comme des ados…

Et on va avoir un gros retour du mocassin à gland, de la chaussette Burlington et de la mallette en cuir chez les jeunes de 14/15 ans.

Non mais c’est quoi un adulte ?... Normalement c’est quelqu’un qui ne croit plus aux histoires qu’on lui raconte…

Et pourtant les gens continue de voter…

Et d’ailleurs le vote, ça devrait être le marqueur du passage à l’âge adulte… Mais c’est quoi l’âge adulte ?

En France c’est 18 ans… à la fédération de patinage c’est 14.

L’âge légal c’est quand même arbitraire, à 18 ans c’est bon t’es un adulte !

Moi je suis né le 5 juin donc pour l’état Français à 17 ans le 4 juin j’étais incapable de prendre une décision pour mon pays… Mais le 5, aucun problème !

Tu peux voter, fumer des clopes, acheter de l’alcool et passer le permis de conduire

Alors que tu n’es pas plus prêt que la veille !

