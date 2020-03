Le pitch du film « Un fils » c’est une famille en week-end dans le sud de la Tunisie, et ça a un peu embêté Tom…

Bon là dis comme ça ça fait un peu début de film avec Christian Clavier…

Sauf qu’en plein désert, ils tombent dans une attaque de terroristes contre des militaires et pas de bol, une balle perdue touche leur fils qui dans un état plus que critique, est emmené d’urgence à l’hôpital entre la vie et la mort…

Le film est formidable il n’y a aucun débat là dessus !

Juste moi je fais 3 min de rigolade autour de tout ça… Est ce que ça vous embête, si je m’arrête, juste pour ma chronique au coté « C’est une famille qui se prend un week-end de vacances, et ça tourne un peu mal… »

C’est compliqué maintenant de choisir ses destinations de vacances, il y a la menace terroriste djihadiste, la menace terroriste d’extrême droite, le Coronavirus… les discussions à la machine a café au mois de juin ça va être :

- Tu pars ou cet été ?

- Dans mon jardin

Le Coronavirus va changer notre approche des vacances, aujourd’hui partir en Italie ou dans le Morbihan c’est comme partir en vacances en Syrie.

Après c’est cool pour les finances, moi je rêvais de visiter la Chine, vous me croirez vous me croirez pas, j’ai trouvé un package All Inclusive, vol pour Wuhan, hôtel, formule complète, visite du marché… 99€ ! Et vol en business en plus ! Alors seul bémol, pour le moment dans l’avion, j’ai que l’aller !

Mais l’agence de voyage a été hyper rassurante, elle m’a dit « ne vous inquiétez pas, si vous restez plus longtemps sur place, et que les hôtels sont plein, on a construit un hôpital en 10 jours, on pourra vous construire une villa en 2h »

C’est bien que les gens partent moins dans des pays lointains.

Ca évitera d’entendre à leur retour de vacances « La bas ils n’ont rien et pourtant qu’est-ce qu’ils sont gentils »

C’est bizarre cette idée que la pauvreté c’est une sorte de qualité morale… comme si y’avait pas de pauvres très méchants ?

Et si cette même personne va en Suisse elle va dire quoi « La bas ils ont tout et pourtant qu’est-ce que c’est des gros cons » ?

A cause du coronavirus la Chine ne pollue plus, les gens ne prennent plus l’avion… enfin une lueur d’espoir pour notre planète… le mec qui va trouver le vaccin du virus on sait pas si on va devoir le remercier ou l’insulter.

Et je ne dis pas ça, parce qu’il y a 6 mois totalement par hasard mon banquier m’a fait faire un petit placement dans une usine de gel hydro-alcoolique !

Mais oui y a toujours un moment où potentiellement, les vacances tournent mal…

