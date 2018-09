Tom Villa a bien compris pourquoi le film "Ma fille" avec Roschy Zem va marcher...

Pourquoi le film Ma fille va être un succès ? Parce que c’est un film produit par Thierry Ardisson, qui accessoirement est mon patron, donc ça va être génial ! Parce que c’est un sujet universel ! Parce qu’on s’est tous inquiété pour nos enfants…

Moi je n'en ai pas, mais je me suis quand même inquiété pour les enfants des autres… Ca m’est arrivé exactement 2 fois où je me suis dit « Mais qu’est ce qu’il fait ce gamin tout seul dans cet endroit sordide ??? » Mais comme j’étais à Fort Boyard ça compte pas ! En plus vous Roschdy, votre perso il cherche sa fille en pleine nuit dans Paris, je crois que c’est plus simple de faire du stop bourré sur l’autoroute !

Et même si c’est une horreur de chercher son enfants qui a disparu… On est en 2018… Y a les alertes enlèvement, internet, les portables… On peut faire des chaînes de soutient avec Twitter et Facebook ! Avant… on collait des affichettes sur les arbres ! En Bretagne ça n’a jamais permis de retrouver qui que ce soit. Aujourd’hui c’est un jeu de piste, mais à l’époque c’était Koh Lanta.

Oui parce que y'a 30/40 ans c'était différent. Mon père quand il était ado il conduisait la moto de son frère… Il roulait sans casque, en short, torse nu et ses parents l'engueulaient juste parce qu'ils avaient peur qu'il attrape froid. Aujourd'hui les enfants qui font de la trottinette doivent avoir un casque, des coudières, des genouillères, des gants. Et la trottinette doit avoir 3 roues parce que c'est plus stable !

Les parents sont plus anxieux parce qu’aujourd'hui dès que t'allumes la télé t'as l'impression que les enfants peuvent se faire violer ou agresser n'importe quand. Alors qu’avant c’est juste qu’on n’était pas au courant… C’est pour ça que les gens étaient moins flippé et qu’il y avait beaucoup plus d’inscription au catéchisme.