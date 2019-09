Pourquoi Muriel Robin est venue à la Bande Originale ce matin ? Que pense-t-elle de Nagui ? Tom Villa a toutes les questions… et les réponses !

Muriel Robin, quel plaisir, quel honneur de vous recevoir dans la Bande Originale !

[Muriel Robin] « Oui, oui ça fait plaisir mais bon »

Allez-y, c’est quoi le problème ?

[Muriel Robin] « Je suis là, je suis pas payée pour être là d’accord ?! »

On peut peut-être s’arranger ?

[Muriel Robin] « On est combien on a dit ? On est 14 c’est ça ? »

Un peu moins, 6/7.

[Muriel Robin] « Tac voilà ça fait 110 par personnes voilà ! »

Ha oui quand même. Ca fait une belle somme.

[Muriel Robin] « Je me suis toujours levée avec une table remplie de billets »

Bon bah on va faire un truc, comme pour les pots communs d’anniversaire, Nagui avance pour le groupe et puis Nagui nous on te rembourse (pas) après… Non mais je comprends parfaitement Muriel, on a tous des frais, vous avez eu des petits soucis ces derniers temps ?

[Muriel Robin] « J’ai refait l’électricité, les peintures la plomberie »

Ah bah oui je comprends ! En tout cas, payant ou pas, merci d’être venu !

[Muriel Robin] « Je l’ai fait pour rendre service »

Ah non mais ça je sais bien ! Mais rendre service à qui d’ailleurs ?

[Muriel Robin] « Sharon Stone »

Non mais en vrai, pour rendre service à qui ?

[Muriel Robin] « Kiki, Zézette, Bitoune »

Désolé je ne sais pas qui est ce… Kiki c’est Nagui je suppose ?

[Muriel Robin] « Je l’aime beaucoup parce qu’il est intelligent, il est intéressant »

Ah bah enfin un invité qui t’aime Nagui !

Et un petit compliment pour Daniel Morin ?

[Muriel Robin] « J’ai rien qui me vient je suis désolée »

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !