Tom cherche des explications à la grève et il est persuadé qu'Alain Souchon n'y est pas pour rien...

Et oui Nagui, ça fait 25 ans qu’Alain Souchon chante aux Français « Il faut voir comme on nous parle (on nous inflige), comme on nous parle (des désirs qui nous affligent) »

Donc y a un moment, les Français entendent ça, ça infuse, ça pète, et c’est la grève ! C’est la grève depuis 1 semaine…

Chez nous à Radio France la grève dure depuis plus de 15 jours…

Radio France, N°1 sur les audiences et N°1 sur les grèves !

Et comme certains techniciens de Radio France sont en grève…

Vous avez pu avoir droit en compensation, chers auditeurs, à une programmation musicale… D’aucun dirait décousue, mais néanmoins de qualité…

De Bruce Sprinsgteen à William Sheller, de Billie Eilish à Henri Salvator, ou encore de Daft Punk à Anne Sylvestre, parfois collé… souvent serré comme disait Philippe Lavil à Jocelyne Beroard ou le FISC à Patrick Balkany…

France Inter et sa programmation musicale pendant les grèves, sorte de RFM sous LSD…On dirait mon oncle et mon neveu qui se battent pour choisir la musique dans la bagnole !

En tout cas on salue l’initiative, de vouloir se séparer de 300 personnes alors que les antennes de Radio France sont au mieux de leur forme en termes d’audiences…

Je ne suis pas devin, mais c’est un coup à perdre 300 auditeurs lors de la prochaine vagues Médiamétrie !

C’est peut être un détail pour vous, mais pour Europe1 ça veut dire beaucoup !

Tu vois quand même qu’en terme de grève…

A la radio on n’a pas la même force de frappe que les cheminots : la SNCF ils ont une revendication ils te bloque tout le pays pendant 15 jours et font chuter le PIB de 0,5 points…

Quand les travailleurs de la radio ont des revendications ils te font écouter de la musique sympa pendant 15 jours... on se bat pas avec les mêmes armes !

Et Alain Souchon fait partie de cette programmation musicale…

Alors oui je pense qu’Alain Souchon est (en partie) responsable de ce soulèvement populaire !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !