Ce matin le pitch de la série a inspiré Tom !

Dans cette série l’héroïne croise un jour, par hasard, son ex-mari dans la rue… petit détail, pour certain une broutille… Mais vous le pensiez mort, et en plus il s’avère qu’il est agent secret !

Ça fait beaucoup d’information d’un coup !

On va prendre les informations une par une… Déjà agent secret, c’est pas une révélation à connaitre après ?!

Logiquement c’est un truc de mytho, avant, pour te dire que ça ne sera qu’un coup d’un soir…

Parce que Mesdames si au bout de 2h le mec vous lâche « Je suis agent secret » c’est un MYTHOOOO ! S’il ne sait pas garder ses propres secrets ça sent pas bon !

Alors autant recroiser un ex ça fait toujours bizarre… Mais quand en plus tu le pensais mort…

Mais mort mort, pas mort, il faisait le mort, il a mis 2 ans à te rendre ton appareil à raclette qui faisait aussi crêpière…

Parce que du coup quand tu recroises un ex que tu pensais mort…

La première phrase c’est la même que de recroiser un ex que tu pensais vivant, mais elle, elle est vraie ! « Oh bah putain… quelle surprise de tomber sur toi… »

Sauf qu’elle a pas le même poids !

Mais mort ou pas mort, quand tu recroises un ou une ex une chose est sûre, c’est jamais dans un endroit idyllique comme un parc ou une plage de sable blanc…

Non c’est toujours au rayon PQ du supermarché, quand t’es venu en urgence acheter le nécessaire de survie en survet’ dégueulasse : PQ, sopalin, dentifrice…

Toi t’es en survêtement pyjama… chaussettes/claquettes/bonnet, ça n’a aucun sens ! Mais même en semaine de fashion week, ils disent, « non là c’est beaucoup trop chargé ! »

Recroiser un ex… En général y’a un combat pour montrer que t’es heureux, que t’as surmonté la rupture et que tout va bien pour toi…

Mais le gros problème de notre génération c’est qu’il existe Facebook et Instagram… Donc tu ne peux plus mentir…

Car grâce à ces 2 outils elle peut vérifier toutes les informations…

On a quand même donné à Monsieur et Madame tout le monde, la base de donnée de la CIA !

Non mais même quoi qu’il arrive c’est toujours chiant de croiser ton ex quand elle est avec un autre mec, même si le mec est moche, c’est l’effet double lame : t’es un peu content mais tu peux aussi te dire qu’elle a peut-être toujours eu les mêmes goûts…

