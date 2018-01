Mélanie Doutey vient présenter une pièce de théâtre qui parle d'amour, et des relations amoureuses. Mais comme, les smartphones, ces relations sont désormais victimes d'obsolescence programmée.

Mélanie Doutey vient pour nous parler d'une pièce sur le couple et la séduction. 8 ans en couple et ça commence à battre de l’aile. 8 ans c’est bien déjà… D’ailleurs, c’est fou de dire, aujourd’hui, 8 ans c’est bien ! Au moyen-âge, tu mourrais à 28 ans, donc évidement 8 ans c’était bien !

Mes grand-parents, ils sont restez 62 ans ensemble… Et encore c’est parce que ma grand mère est décédé, sinon ils auraient au moins fait 200 ans. Mais c’était une autre génération !

« Je vous déclare mari et femme, jusqu’à ce que la mort vous sépare » c’est fini ! C’était pour une autre génération ! Aujourd’hui, ça devrait être « Je vous déclare mari et femme, jusqu’à ce que l’un de vous rencontre quelqu’un d’autre, et que vous vous sépariez,… jusqu’au moment ou l’autre regrettera et cherchera à revenir… ».

Mais c’est dur de tenir aujourd’hui ! Moi, quand je suis en couple on dirait un iPhone. Au début ça marche hyper bien. C’est réactif, c’est plein de vie. Et puis au bout d’un moment je suis victime de l’obsolescence programmée. Y a un nouveau qui sort ! C’est un peu le même qu’avant, légèrement mieux et puis voilà c’est fini !

Ça marchait pas comme ça avant. Moi, mes parents par exemple, ils sont en couple depuis 31 ans et ils ont la même machine à laver depuis 15 ans. C’était bien différent. Aujourd’hui, c’est hyper dur de faire durer un couple... Et une machine à laver aussi d’ailleurs ! Mon père il a changé le tambour dans les 2 mais… Vous savez ce qui a tout niqué ? Internet et les Smartphones !

Mon père, à mon âge, sans parler de Tinder, Happn, ou Adopte un Mec, il n’avait pas ne serait ce que Facebook, Instagram ou Snapchat ! La plus grande tentation qu’il pouvait avoir, c’était l’été sur la plage ! On le voit bien dans la pièce. Au bout de 8 ans ça commence à se fissurer alors y’a des prétendants qui commencent à se manifester. Un couple, c’est comme une entreprise. Si tu innoves pas, au bout d’un moment t’as la concurrence qui te dépasse.

Regardez le mec qui a inventé la machine à écrire. C’était le roi du monde. Et puis, quand les ordinateurs sont arrivés, il a pas voulu voir.

"Mais non c’est qu’un mauvais moment à passer. Les gens vont se lasser. En plus c'est quoi ça une souris ? C’est juste une passade. Toutes les entreprises traversent ça."

Bon ben, aujourd'hui il lui reste ses yeux pour pleurer et sa machine à écrire qu'il essaye de refourguer dans toutes brocantes du 92. En même temps, les couples qui sont ensemble depuis longtemps c'est normal que l'amour se modifie. Regardez, vous demandez à un jeune couple depuis combien de temps ils sont ensemble. Ben ils peuvent te sortir la date, l'heure, le lieu, la température et la pression atmosphérique qu'il faisait ce jour-là. Après quelques années, c’est plus approximatif…

C’était en 2011… Ou en 2008 je sais plus… Je crois que c’était en France ! Chérie ? C’était l’année de la canicule ou de la coupe du monde ?

Ah oui, ça aussi, quand tu commences à te parler au loin, c’est que ça pue la merde dans ton couple !

Martine ! tu l’as foutu où la télécommande ?

Moi j’ai plutôt une bonne mémoire ! Avec ma copine on s’est rencontré samedi dernier, elle avait un pull gris un pantalon noir et des bottes en cuir, et je me souviens elle m’a dit c’est 50€. Ça va je déconne, son pull était bleu ! Après y a des dates marquantes, moi avec mon ex, ça avait démarré un 11 septembre… Et ça a fini comme le 11 septembre d’ailleurs ! Y a des dates que t’oublies pas !

Et puis, c'est pas évident de toujours faire vivre l'amour comme au premier jour. Personne n'est amoureux comme au premier jour. A part les gens qui ont Alzheimer. Moi, ma grand-mère elle avait l'impression d'avoir rencontré mon grand-père le matin même. Elle était super heureuse. Mon grand-père, un peu moins parce qu'elle voulait toujours commencer leur relation par une promenade avant d'aller plus loin.

Et comme à la fin elle avait une mémoire d’une 1/2 h, ils ont juste beaucoup marché !

- Alors t’as pécho ?

- Non mais j’ai fait un beau marathon !

Mais, peut être que c’est ça l’amour… Une longue promenade. Parfois, il y a des montés, des descentes, des faux plats, des points de cotés, des ampoules, des entorses, des claquages, des pauses, mais aussi des oiseaux et des biches. Mais une promenade, si tu l’as commence à 2, il faut la finir à 2 ! Alors, coupons nos téléphones portable !

Je pense que dans le couple, le plus dure dans le couple c’est les 50 ans premières années… La suite c’est comme la dernière étape du Tour de France, il peut plus rien t’arriver !