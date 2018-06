Tom Villa enquête sur les origines des meurtres des mères; thème du film pour lequel Joséphine Draï et Chantal Ladesou sont invitées dans La Bande Originale.

Oui pour le film Comment tuer sa mère… Qui fait partie de la longue lignée des films où l’on propose un homicide de façon totalement gratuite :

Comment j’ai tué mon père Comment tuer le chien de son voisin Comment tuer son boss Comment tuer son boss 2 2 jours à tuer Permis de tuer Tuer n’est pas jouer Omar m’a tué Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang

Bref Comment tuer sa mère… La vraie question devrait être…Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi vouloir tuer sa mère ?

Pourquoi vouloir mettre fin à la vie, de celle qui nous l’a donné ? Quel est l’élément déclencheur ?

Parce que casse-pied ? Une emmerdeuse ? Une relou ? Une casse couille ? Une pète burne ? Tout commença par un déjeuner de famille et son célèbre :

"Tu viens manger à la maison dimanche ?"

C'est par ces mots, que toutes je dis bien TOUTES les affaires commencent. Les victimes évoquent toutes la même réponse à cette question.

"Euh Ok ! J'apporte un truc ?". Dès lors, le piège se referme. Le déjeuner de famille peut accomplir sa basse besogne : "Nous pourrir notre week-end". Le mode opératoire est toujours le même. Les enquêteurs sont formels. On invite ses enfants. S'ils hésitent… on les fait culpabiliser en leur disant : "Tu viens jamais nous voir. C'est pas une fois qu'on sera mort que tu pourras profiter de nous".

Le repas de famille, ce moment long… voire très long qui a eu raison de beaucoup trop de gens ! Les victimes évoquent la gorge serrée l'apéritif et le choix unique entre du vin de noix ou du porto.

Du vin de noix ou du porto… L'horreur n'a donc aucune limite.

Certaines victimes rapportent même le supplice du gigot flageolet. Par respect pour nos auditeurs, les plus jeunes, je ne vais pas rentrer dans les détails… Il est 16h02 quand le coup de grâce est donné. Qui veut du fromage ? Le mot est lâché… 18h34, fin du premier dessert, 2ème coup de grâce… « Et si on faisait un Scrabble ? »

...