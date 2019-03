Ce matin, Tom tient à rassurer les parents d'enfants quittant le nid, eux aussi souffrent...

« Mon bébé » oui ça va être un gros succès.

Surtout auprès de tous ces parents angoissés à l’idée de se retrouver seuls après le départ du dernier enfant…

C’est vrai que c’est plein d’émotions quand on se place de votre côté.

Alors que clairement si on se place 2 minutes du côté des jeunes c’est la fête !

En fait les parents et les enfants on vit des émotions miroirs…

Putain j’ai l’impression d’être Marcel Rufo !

Non mais miroir, parce qu’on vit les mêmes émotions, mais pas en même temps… Les parents quand on part, ils chialent, mais au bout de 15 jours c’est la fête ils ont retrouvés leur liberté ! Alors que les enfants… ils partent c’est la fête, mais au bout de 15 jours de raviolis en boites et de lessives ratées ils chialent !

C’est normal au début d’être heureux…

Fini les « tu rentres à quelle heure? », le « quand tu rentres tu feras pas de bruit, et tu retires tes chaussures parce que ça fait craquer le parquet de l’entrée »

Quand tu rentres dans ton vrai chez toi, il est 3h du matin, tu t’en fous complètement de faire du bruit ou pas, t’es bourré, tu mets de la musique très fort, tu danses tout seul au milieu de ton salon…

Et puis vers 3h15 y a le voisin qui sonne chez toi, et après un petit coup de pression et un bon coup de boule, tu te dis « bah en fait elle était sympa ma mère… »

Je sais que les parents se font toujours du souci. Savoir si on arrive à gérer tout le quotidien, le ménage, la vaisselle, les lessives.

Alors je profite que beaucoup de parents nous écoutent pour les rassurer.

Oui vos enfants s’en sortent bien.

Ils ne font ni le ménage ni la vaisselle donc no stress par rapport à ça !

Et ne soyez pas stressé… Vos enfants ils partent, mais bien sûr ils vont revenir… Pour faire leurs lessives…

Ah bah le dimanche midi, t’es maman tu dois faire le poulet mais aussi pressing !

Ton fils il revient, y a 3 sacs de sports rempli à ras bord !

Tu l’ouvres, ça pue, t’as de quoi repoussé une manif de gilets jaune !

Et elle a 3h, pour laver, sécher repasser !

Même à Fort Boyard les épreuves sont moins perverses.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !