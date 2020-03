Tom est heureux qu’on parle d’un film, et qu’on parle enfin d’autre chose que le Coronavirus...

Ah ouais ça va nous faire du bien une petite bulle de poésie… Parce qu’on a eu un début d’année…

- Les incendies en Australie (que tout le monde à déjà oublié soit dit en passant)

- Carlos Ghosn (que tout le monde à déjà oublié soit dit en passant)

- La réforme des retraites

- Les grèves des Transports

- Benjamin Griveaux

- Polanski

- Le 49.3

- Le Coronavirus

- Franck Riester qui a le Coronavirus

C’est peut être le seul truc qu’on ne peut pas reprocher à Polanski vu qu’il était pas là au César, c’est pas lui qui a pu le refiler au ministre

Et puis tu le sens tout le monde est tendu…

Foresti s’en ai pris à Polanski, Hanouna s’en ai pris à Foresti, Lambert Wilson a défendu Polanski, Foresti en a remis une à Hanouna, Frédéric Beigbeder s’est dis « bah merde on parle plus de moi », du coup je vais un peu chier sur Foresti, ça va relancer les ventes de mon bouquin !

Si demain on doit tous être en quarantaine, j’arrive même pas à savoir si c’est une bonne nouvelle ou pas…

D’un coté on n’aura plus vraiment de raison de se taper sur la gueule ! Et en même temps tu passes 15 jours chez toi enfermé avec tes gosses qui n’ont pas école, tout le monde va revenir tendu…

C’est pour ça c’est bien, un peu de poésie dans un monde de brut…

Bah oui ! Là c’est beau c’est de la poésie avec cette histoire de crooner au cœur brisé qui est incapable de tomber amoureux d’une femme…

- Merde j’avais oublié la lutte contre les violences faites au femme !

Mais en fait il est vachement d’actu ce film…

Y a 5 ans un mec qui aurait eu le coeur brisé, au point de ne plus rien faire du tout avec aucune femme on n’aurait pas compris…

Peut être même qu’on lui aurait dit, « allez on s’en fout, va te refaire la main avec des petits plans cul »

Mais aujourd’hui, un mec qui n’ose plus rien avec les femmes… Entre Me Too et le Coronavirus on le comprend le mec !

Déjà que c’est tendu de faire la bise aux gens alors… des relations intimes avec quelqu’un qu’on vient de rencontrer en ce moment c’est chaud…

