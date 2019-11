Tom est ravi de rencontrer Florian Zeller, il lui a réservé de nombreuses questions et autant de réponses !

Très heureux Florian Zeller de vous accueillir dans l’émission, c’est pas tous les jours qu’on reçoit un grand écrivain et dramaturge aussi renommé que vous…

[Florian Zeller] « I’m Florian Zeller, i’m a play writer i’m coming from France »

Alors ça y est, monsieur à ses pièces qui sont jouées à Broadway alors ça parle Anglais…

Moi j’ai déjà joué à la MJC de Valenciennes c’est pas pour ça que je parle Chti.

En plus on vous a déjà présenté dans l’émission, on a déjà parlé de votre travail…

[Florian Zeller] « En me réveillant je me suis dit ha ça parlait donc de ça »

Nagui… Il faut vraiment la faire plus tard cette émission, les invités s’endorment très facilement… Mais bon ça va vous Florian ? Vous êtes bien chez nous ?

[Florian Zeller] « Un endroit où j’ai pas vocation à être »

Oui bah comme nous tous… et puis on fait avec !

[Florian Zeller] « J’ai pas de compétences particulières »

Oui bah comme nous tous… et puis on fait avec !

Alors juste je vous voudrais me servir du fait qu’on reçoive un grand auteur… Florian si vous deviez me conseiller un livre…

[Florian Zeller] « Y en a un, c’est le dictionnaire »

Je suis pas sûr de bien le prendre Florian, sous prétexte que je suis humoriste il faudrait que je suis analphabète…franchement…non mais vraiment un petit conseil, un truc épais avec du corps, de l’esprit ?

[Florian Zeller] « L’assommoir de Zola »

Ah ouais là c’est très costaud ! Non un truc avec du corps, mais un peu moins…

[Florian Zeller] « Titeuf je pense que ça peut-être bien »

Voilà, ça, ça me correspond bien, merci.

[Florian Zeller] « Je suis producteur de cinéma, j’écris un scénario en ce moment c’est pour toi »

Houla, doucement Florian, ça sent le Mee Too là comme proposition…mais bon pourquoi pas c’est quoi l’histoire ?

[Florian Zeller] « Tout c’qu’une mère a envie d’entendre de la bouche de son fils »

Ha sympa, donc c’est le fils le narrateur et il lui raconte quoi à sa maman ?

[Florian Zeller] « Il lui raconte justement ses virées dans les bordels du Caire »

Ha sympa, un hommage à Nagui en plus…. Et il lui raconte quoi d’autres ?

[Florian Zeller] « Il fait un détour par les partouzes de Paris »

Ha sympa, un hommage à Nag… C’est important les voyages ! En parlant de Nagui, c’est quelqu’un que vous connaissiez déjà ?

[Florian Zeller] « Sa seule présence est miraculeuse »

Oui quand même. Et comment le résumer ?

[Florian Zeller] « Quelque chose d’intense qui prend feu »

Et oui c’est pour ça qu’on l’appelle la bûche ! En vrai Florian, comment on appelle ce que vous êtes en train de faire ?

[Florian Zeller] « On appelle ça voilà, l’hypocrisie »

Et ça c’est de l’honnêteté ! Allez, bonne émission !