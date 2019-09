Tom a beaucoup de questions à poser à Philippe Delerm... et beaucoup de réponses aussi !

Philippe Delerm bienvenue dans la Bande Originale ! Quand vous sortez un nouveau livre c’est forcément un évènement.

[Philippe Delerm ] « On peut peut-être se tutoyer »

Ha…ha oui avec plaisir !

En plus j’aime beaucoup ce que TU fais, alors c’est vrai que c’est une bonne idée de se tutoyer.

D’ailleurs je me disais ça serait sympa qu’on aille boire un coup après l’émission et que tu me racontes un peu tes projets.

[Philippe Delerm ] « On peut continuer à se vouvoyer »

OK, alors Philippe Delerm VOUS sortez un nouveau livre ! C’est un évènement, VOUS avez inventé un genre littéraire en parlant des petits riens de la vie qui font le bonheur, VOUS êtes heureux en ce moment ?

[Philippe Delerm ] « Le bonheur c’est un truc de minables »

Bah non pardon mais le bonheur n’est pas un truc de minables, on le voit bien tout le monde est à la recherche du bonheur…

[Philippe Delerm ] « Oui j’dis ça, j’dis rien »

Ah non excusez-moi mais y a pas de je dis ça je dis rien ! Vous l’avez dit !

[Philippe Delerm ] « Bien sûr j’ai dit la vérité »

Qu’est ce qu’il y a ? Je vous vois essayer de faire des appelle du pieds à Nagui, qu’est ce qu’il y a ?

[Philippe Delerm ] « J’ai un tempérament qu’est pas franchement belliqueux ni agressif »

Oui et donc ? Y a un mais je sens, vous vouliez dire quoi à Nagui ?

[Philippe Delerm ] « Mais il est complètement stupide ton copain »

Non mais ça va oui ! A la base vous me proposé qu’on se tutoie, je dis OK, cool on va aller boire des Mojitos !

[Philippe Delerm ] « Le mojito c’est tout un spectacle en soi »

Oui mais c’est pas la question Philippe !

[Philippe Delerm ] « Et vous en prenez beaucoup ? »

Oui mais c’est pas la question Philippe ! Je sens que, l’interview est un peu laborieuse, je me trompe ?

[Philippe Delerm ] « C’est ennuyeux comme l’autoroute, c’est toujours pareil »

Ecoutez si vous trouvez mes questions ennuyeuses

[Philippe Delerm ] « Abruti, va »

Attention on part dans les insultes ! Les auditeurs d’Inter vont être choqués !

