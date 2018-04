"Place publique", film pour lequel sont invités Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, fait revivre à Tom Villa les complications liées aux pendaisons de crémaillère.

On reçoit Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri pour "Place publique". Vous l'avez dit, c’est l'histoire d'une ex-star du petit écran sur le déclin qui se retrouve à la crémaillère de sa productrice avec son ex-femme et sa fille.

Vous avez donc décidé de vous attaquer à un sujet universel qui nous touche tous un jour ou l'autre. Que l'on soit connu ou inconnu. Que l'on soit riche ou pauvre. Marié ou célibataire. La pendaison de crémaillère.

Ah putain la pendaison de crémaillère…C’est l’enfer ce truc-là !

Tu dis par exemple à tes collègues de boulot que t’as déménagé le week-end dernier :

« Ah génial ! Alors on l’a fait quand cette pendaison de crémaillère ?! »

Mais non ! Si j’ai envie de t’inviter chez moi je le ferai ! Je n’ai pas besoin d’un prétexte pour ça ! Je ne t’ai pas invité avant, je ne vois pas pourquoi je t’inviterais maintenant !

Tu viens d’emménager, le déménagement c’est déjà un truc assez casse couille… T’as tout rangé, tout cleané, et non, y’a des gens qui veulent débarquer à 25 chez toi pour tout saloper !

Mais c’est vrai tu la fais quand ta crémaillère ? Le soir de ton emménagement ? Mais c’est prendre le risque que ceux qui étaient là au déménagement détestent ceux qui n’y étaient pas ! Quelle galère les pendaisons de crémaillère.

Déjà le concept : Inaugurer son appart. Quand t'as un 160m2 dans le 8ème je peux comprendre que t'aies envie de le montrer comme une œuvre d’art… Mais quand t'as un studio de 12m2 porte de Clignancourt, c'est quoi l'idée ?

« Hé, ça vous dirait de faire une soirée dans un placard ? Par contre, on fera des roulements de 15 minutes dans l'appart sinon tout le monde ne pourra pas rentrer. »

J’ai un pote qui avait emménagé dans un 30 m2, on était 30 à sa crémaillère ! C’est plus une soirée, c’est un Tétris !

Je te jure, on était serré, on se serait cru dans le métro, il y avait même des frotteurs et un vendeur de rose…

En plus, quand t’es jeune, y a du monde… Et chaque recoin de l’appartement devient un salon de discussion…Donc là c’est la cuisine… Tiens pousse-toi Guillermo tu bloques l’accès au frigo…

Ah d’accord, tu t’es auto-proclamé videur du frigo… Super !

Donc là c’est la chambre… Sous les manteaux, le lit !

« Non c’est encore Guillermo »

Ah pardon ! Là c’est les toilettes

C’est encore Guillermo !

Mais vous êtes combien ? Vous êtes l’agent Smith dans Matrix ou quoi ?