Franck Gastambide vient présenter un film sur le foot sur France Inter et c'était pas gagné cette histoire. Pour être invité à l'antenne, il faut répondre à certains critères que Tom Villa a compilé dans un petit manuel.

Alors là, je dois dire chapeau Franck ! Parce que Franck Gastambide, acteur/réalisateur populaire, qui vient nous parler d’un film sur le milieu du foot, sport populaire… Sur France Inter… Je vais pas te mentir, sur le papier c’était pas gagné. J’ai joué à l’Euromillion pour toi ce matin ! Y a 50 millions à gagner ce soir, tu connais le principe, tu gagnes, on partage, tu perds, tu me rembourses.

Non mais c’est formidable ! Et c’est la preuve que l’ascenseur social n’est jamais cassé dans la vie ! Et en même temps Nagui… tu as pris quelques jour de vacances. La programmation de l’émission, c’était n’importe quoi ! Déjà, on a reçu tout Radio France : Lodéon, Morel, pire Manoukian ! Pire du pire, on a même reçu Vincent Moscato de RMC ! Y a un moment, on était à 2 doigts d’avoir Patrick Cohen pour parler de la matinale d’Europe 1.

En tout cas ravi d’avoir Franck Gastambide qui sur le papier n’est peut-être pas France Inter mais il est sympa, alors que bien souvent on reçoit des gens tamponné Inter qui… Voilà quoi... Et bon timing pour venir… Un petit film indé… Profites en ! Tu reviendras peut-être pas pour Taxi 5.

Certes, tu étais venu ici pour Pattaya mais derrière Nagui a été puni, pas de salaire pendant 2 mois,… Ils lui ont manqué ces 300€ ! D’où l’objet de ma chronique, petit manuel pour les acteurs réalisateurs de films populaire pour être invité sur France Inter.

Déjà si vous êtes abonnés comme Franck aux films à succès, il faut aussi faire des films qui feront pas 200.000 entrées. Au-dessus, ça n’intéresse pas France Inter. Avec "La surface de réparation" on est bien parti. Le sujet du film… le foot ! Aie ! Sur France Inter, ça pue ! Mais… ça peut passer.

Regardez le film « Les Seigneurs » avec Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Ramzy Bedia, José Garcia sur France Inter : Caca Boudin ! En revanche "Coup de tête" avec Patrick Dewaere, bingo ça passe ! Là, on voit pas un match de foot, mais comment un mec qui est la petite main d’un club peut faire pour s’en sortir dans la dure du vie du foot business, fille facile, argent sale, et là ça devient intéressant !

Vous connaissez l’adage… Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait le casting ! Et là, on est pas mal ! Alice Isaaz, Hippolyte Girardot… Hippolyte c’est la maison. Pour venir chez nous, c'est presque plus select qu'une boite de nuit sur les champs. Si tu connais pas, tu rentres pas. Y'a un standing à tenir. Si on commence à inviter tous les acteurs de comédie ou tous les footballeurs, y'aura plus de place pour les pièces de théâtre sur le génocide arménien vu par un enfant de 6 ans et avouez que ce serait dommage.

Autre conseil, à l’avenir, oubliez les nains et les accents de Kaïra. Vous mettez des orphelins, ayant une maladie rare et dégénérative avec l'accent Moldave. Comme ça France Inter devient partenaire du film et vous pouvez espérer une belle diffusion dans les cinémas d'art et d'essai. Et entre nous on est quand même plus tranquille au Select d'Angoulême qu'à l'UGC du forum des Halles.

Alors c’est avec grand plaisir, que je te souhaites la bienvenue dans La Bande Originale, tu reviens quand tu veux. Tu peux même revenir pour Taxi 5… On parlera de l’Ubérisation de la société, au sein de la communauté provençale et de l’inégalité salariale dans le milieu de l’import-export dans le plus Grand Port hexagonale !