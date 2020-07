Après le remaniement hier, Tom Villa se penche ce matin sur une actu un peu étonnante : les politiques qui se mettent à TikTok, cette application peuplée par les 10-30 ans...

Y’a une info qui a attiré mon attention : c’est Emmanuel Macron, cette semaine, qui a félicité les jeunes bacheliers.

Où ça ? Où ça ? Au 20h de TF1 ? Oh non... Sur le réseau social Tik Tok ! Alors pour les auditeurs de France Inter, je vais expliquer ce que c’est Tik Tok. C’est un peu comme Instagram… Alors Instagram… c’est un peu comme Facebook, sauf que tu retires les complotistes, les gens qui cherchent à vendre leurs bagnoles et les gens qui lancent des challenges où faut jongler avec un rouleau de PQ déguisé en Licorne… Et ça c’est Instagram.

Et donc... Macron est sur Tik Tok. Ça doit faire bizarre dans un agenda de Président de la République : « 9 heures : réunion de préparation du G9 »... « 10 heures : appel téléphonique avec Madame Merkel, pour évoquer la Syrie » et... « 10 heures 30 : tournage vidéo Tik Tok ». En gros, pour les auditeurs qui se rendent pas compte, c’est comme si Mitterrand il avait fait une vidéo pour le Club Dorothée.

Et pour info, Tik Tok c’est une application chinoise, et des pays comme les Etats-Unis veulent l’interdire, parce que cette appli vole des données… Donc là c’est vrai que ça fait un peu le roquefort qui dit au camembert « tu pues »… Et moi je veux bien qu’on interdise les applis qui volent des données des gens, mais du coup on fait quoi ? On retourne au pigeon voyageur demain ? Comment ça se passe ?

C’est vrai qu’à priori on peut se demander en quoi voler des millions de vidéos d’ados qui font des chorégraphies débiles va déséquilibrer la géopolitique mondiale ? Et quand on se pose deux secondes, c’est logique. Peut-être que dans vingt-cinq ans les Chinois enverront un mail au nouveau président américain en lui disant : « Regarde, c’est toi qui dansais sur du Britney Spears, maintenant coopérez avec nous ou on balance tout ».

Donc oui, Emmanuel Macron a fait un message sur Tik Tok.

C’est sûr, les patrons de l’appli, ils ont vu ça ils se sont dit : « Et merde il nous a niqué l’appli ! ». Ah bah c’est sûr, c’est une appli pour les 10 / 30 ans… Quand t’es jeune, t’as pas envie d’être au même endroit que tes parents. Quand ma grand-mère m’a demandé comme « AMI » sur Facebook, j’ai quitté Facebook. Surtout que le message du Président il n’a absolument AUCUN des codes de Tik Tok. Pas de musiques. Pas d’effet. Pas de filtres. Pas un smiley…. T’as envie de dire, Manu… Tu viens là où il y a les jeunes c’est super, mais applique-toi ! C’est Tik Tok, c’est pas le jour du seigneur.

Emmanuel Macron tu l’invites en vacances au Cap d’Agde, c’est le mec qui arrive en scaphandre. Non, celui qui a un poil mieux exploité Tik Tok cette semaine, c’est Jean Luc Mélenchon… Oui oui là on est dans un trou noir, une faille spatio-temporelle… Ah bah là les patrons de Tik Tok, Macron mercredi et Mélenchon jeudi, ils se sont dit : « l’action a perdu 60% » ! Autant relancer Copains d’Avant ça sera moins long…

Donc Jean-Luc Mélenchon a répondu à Emmanuel Macron sur Tik Tok ! Ah oui c’est beau la politique en 2020… On se clashe sur Tik Tok… Ils ont la même vie que dans La villa des coeurs Brisés ! T’imagines Claude Askolovitch à la rentrée ? « Alors Libé, le Point, c'est bon j’ai fini, allez maintenant je vais faire un tour sur Snapchat et Tik Tok pour voir la dernière déclaration de Martine Aubry… »

Alors je dis que Mélenchon s’en est mieux sorti… tout est relatif. Donc imaginez la vidéo, véridique : Jean Luc Mélenchon à Paris, Place de la République. Donc bon finalement c’est sa vie un jour sur deux… Devant le panneau de la bouche de métro République ! Il pointe la plaque, du style « la République c’est moi ».

Et à Emmanuel Macron il dit, véridique : « Tu hors de ma vue ». Oui, vous avez bien entendu, ma langue n'a pas fourché. Référence à une célèbre chanson du moment de Wejdene, qui étrangement n’est pas dans la Playlist Inter. Oui, oui, vous avez bien entendu et j’en suis désolé, sur France Inter, un dimanche 8h50, parler de Tik Tok et « Tu hors de ma vue », ça donne envie de se recoucher…

C’est con, à 2 lettres près, « tu hors de ma vue », ça faisait sur « Tu sors de ma vie » et c’était français… Donc Jean Luc Mélenchon a cité Wejdene, mais il a été assez soft, parce que si il avait chanté les paroles en entier il aurait pu dire ça à Macron : « tu prends tes caleçons sales, et tu hors de ma vue »

Donc oui, le président a félicité les bacheliers sur Tik Tok, ça part d’un bon fond: cette année, 95,7% de nouveaux bacheliers. Oui : 95,7%. Même Poutine il a dit: « Là ça parait un peu gros quand même»… Et Macron les a félicité sur Tik Tok. Mais en fait, ceux qui passent leur temps sur Tik Tok toute la journée, c’est sûr que c’est les 4,3% de jeunes qui, eux, n’ont pas eu le bac !