Tom Villa essaie de sauver les apparences de La Bande Originale lors de la venue de Françoise Hardy dans l'émission.

Bienvenue Françoise Hardy… C’est votre 2ème venue icic à la Bande Originale… Et pourtant j’avais un doute : connaissez-vous le principe de l’émission ?

Il faut que tu m’expliques un peu mieux

Ah j’ai bien fait de poser la question… C’est très simple, vous venez dans l’émission il y a une bande …qui vaut ce qu’elle vaut et puis on rigole… de temps en temps… C’est aussi simple que ça !

Si vous n’avez rien à me dire

Mais si on n’a pas plein de chose à vous dire Françoise, on va parler de votre nouvel album…

Pourquoi vous ?

Alors ça c’est une autre question ! Pourquoi moi ?

Nagui pourquoi moi ?

Quoi ? Qui ? Quoi ? Invité qui ?

Super merci Nagui ! Ne commencez pas à pleurer Françoise…

Derrière un Kleenex je serais mieux !

Ah ça je sais que c’est toujours l’effet que fait Guillermo Guiz !

Et ce vertige qui me prend tout à coup

Ah oui je sais l’odeur est complexe… On ne sait pas si c’est de l’alcool ou de l’essence…

Comme un arrière-goût

Arrière ? Il est bien devant quand même ?! Oui Nagui ?

Et j’aimerais dans cette émission qu’on rassure les auditeurs plutôt que de les inquiétez

Non mais Nagui, l’auditeur s’en fout ! C’est de la radio, et c’est chez nous, l’odeur passe pas par les enceintes !

Mes idées deviennent floues, je suis à bout !

Et voilà ! Bravo Nagui ! On est en train de perdre Françoise Hardy ! Un petit compliment à Françoise pour vous rattraper ?

La preuve vous êtes venu gentiment avec des amis, légumes, salade, graines, courges…

Non mais ça va pas ou quoi ! Françoise Hardy n’est pas amie avec des végétaux

On est bien peu de chose et mon amie la rose, me l’a dit ce matin !

Ah bah si autant pour moi ! Une remarque Nagui ?

Bruitage du beurre de Nagui

Oh là là ! Il nous fait le bruit du beurre dans la poêle ! Allez laissez-moi faire ! Si c’est pour faire ça, vaut mieux rien faire ! Je vais m’en occuper, je prends les rennes de la Bande Originale.

L’émission ne sera exceptionnellement pas sous-titrée mais je crois qu’il parle extrêmement bien Français

Dis donc ! Mais bien sûr que je parle Français ! Les gens ce n’est pas ce qui croivent… Comme dirait Guillermo… à 4h du matin en sortie de Titty Twister

Vous savez quoi Nagui, si c’est ça, débrouillez-vous ! Bonne émission !