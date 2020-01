Tom Villa, en expert du foot, constate que l'égalité avance...

Nagui : Tom Villa, en regardant le film, vous avez constaté que l’égalité femme / homme avance petit à petit...

Tom : Alors tout n’est pas parfait, mais voilà si on prend le sujet du film, des femmes qui remplacent leurs maris au foot pour sauver l’équipe du village… Il y a 30 ans ça faisait marrer les Français d’imaginer des femmes jouer au foot. Ca aurait pu paraître dans les paroles d’une chanson de Michel Sardou…

Mais aujourd’hui le foot féminin, et on l’a vu à la dernière coupe du monde, fait des audiences dignes d’une allocution de Kim Jong Un à la télé coréenne… Et c’est formidable !

Donc en fait on s’est juste rendu compte que ce que les gens aimaient, c’est le foot ! Peu importe qui pousse la balle, un homme, une femme, un raton laveur, une taupe ou une fougère, y aura des gens devant leur télé avec des chips et des bières à gueuler !

Mais il faut arrêter d’être choqué ! Quand on évoque l’égalité femme / homme, j’ai l’impression d’avoir de la nitroglycérine entre les mains… C’est pas moi qui l’ai inventé… C’est pas moi qui freine quoi que ce soit… Mesdames, si vous voulez prendre le pouvoir ne vous gênez surtout pas ! Je me fait déjà dominer par ma copine à la maison, alors franchement pour moi ça change rien !

Non mais c’est vrai, je suis pour qu’on ait une femme Présidente de la République… Juste pas en 2022… Parce la seule bien placée qu’on connaisse… C’est sur elle pourrait nous faire regretter les hommes…

Bien sur que je ne suis pas une femme, bien sur que j’ai jamais vécu, le 1/4 du 10ème de ce qu’ont vécu les femmes… Mais si on n’a plus le droit de parler de ce qu’on connait pas… Alors autant fermer les chaînes infos de la TNT tout de suite…

On part de loin mais les choses avancent, aujourd’hui ça ne choque plus de voir une femme qui conduit un bus… Enfin si, mais juste parce que c’est la grève… Donc n’importe quoi qui roule en ce moment on est surpris…

Alors c’est formidable de voir que les femmes peuvent faire des choses qui étaient jusqu’ici réservées aux hommes.

Mais pour que l’on puisse dire qu’il y a vraiment une égalité entre les hommes et les femmes il faudrait aussi que les hommes puissent faire des choses réservées aux femmes… Et oui… Parce que mesdames vous pouvez faire tous les métiers du monde… Mais l’inverse n’est pas vrai...

