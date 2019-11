Tom adore Michel Jonasz ! Il a beaucoup de questions à lui poser et aussi beaucoup de réponses préparées !

Michel Jonasz merci d’être venu chez nous sur France Inter dans l’émission de la Bande Originale !

« C’était génial »

Non mais l’émission n’est pas fini Michel, là on a juste fait un tiers ! Et là c’est le moment de ma chronique !

« Une épreuve terrible pour moi »

Sympa… Alors avant de commencer, est ce que vous avez des questions ?

« Qu’est-ce que c’est qu’une religion ? »

Oui non pardon, donc on va faire sans questions !

Vous sortez un nouvel album qui est un vrai plaidoyer pour notre planète, on sent que vous vous posez beaucoup de questions sur notre avenir.

« C’est quoi la terre qu’on va laisser à nos mômes ? »

C’est la question qu’on se pose tous, les pesticides nous empoisonnent, on rejette toujours autant de CO2… On se demande où sont les bonnes nouvelles ?

« Mireille Mathieu et Michel Jonasz bientôt mariés »

Ha oui, vous nous prenez de court… C’est en effet une bonne nouvelle. Mais on ne s’y attendait pas du tout, surtout venant de la part de Mireille !

« Elle a horreur des conventions »

Non mais ne vous justifiez pas hein… Ca va Michel ? J’ai l’impression que vous bugguez ?!

« Ouah c’est quoi c’truc là ? »

Ce truc là c’est Nagui ! Qui est l’animateur de l’émission !

« J’ai toujours été intimidé devant les gens que j’admirais »

Ho non Michel, je suis sûr que c’est Nagui qui est impressionné de vous voir.

« Est-ce que déjà tu peux lui dire que je suis très ému d’être là comme un élève devant son maître ? »

Alors Nagui, Michel est très ému d’être là comme un élève devant son maître…

Mais ça fait longtemps que vous avez une passion pour Nagui ? Vous vous souvenez de la première fois que vous l’avez vu à la télé ?

« Je me souviens de cette petite bonne femme »

Oui alors non c’est un homme ! Et donc c’était quand ?

« C’était en noir et blanc »

Ah oui ça nous rajeunit pas ! Et donc ?

« C’était un vrai choc »

Quand vous êtes fan de quelqu’un ? C’est ça ? Et vous pourriez faire quoi par exemple ?

« Je fais des trucs qui sont borderline »

Oh ça je pense que Michel Jonasz bordeline… C’est pas DSK chez Dodo la Saumure non plus !

« Je suis quelqu’un de très pudique »

Oui bah voilà c’est bien ce que je disais !

« Je me toucherais les seins »

Finalement on en sait déjà trop ! Bonne émission !