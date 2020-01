Aujourd'hui Tom Villa revient sur l'envie de Thierry Lhermitte d'adapter Derrick au cinéma...

Nagui : Tom Villa, vous êtes un expert en humour…

Tom : Et oui car je suis Copy Comics… Oh merde, on a entendu ce que j’ai dit ? Non c’est pas moi !

Thierry Lhermitte monte pour la première fois seul sur scène, Thierry Lhermitte seul sur scène on pourrait se dire que c’est un one man show… Mais vu que ça parle de la question, du pardon face aux impardonnables crimes nazis le terme « one man show » est peut être pas le terme le plus approprié… Vu que vous n’arrivez pas sur scène sur de la musique funk en nous disant « Je sais pas si vous avez remarquez… mais les Nazis… ils sont toujours bien fringués ? » On peut pas dire one man show… « seul en scène » c’est mieux.

Thierry Lhermitte vous avez un truc avec l’Allemagne en ce moment. Il y a une info qui circule, même si ça ressemble à une blague vous avez confirmé que ça n’en était pas une. Vous avez dit vouloir adapter Derrick au cinéma…

Alors votre pièce parle du pardon, mais est-ce qu’on peut pardonner à Derrick d’avoir ralenti nos après-midis ? Quand t’étais malade et que tu restais chez toi à regarder la télé Derrick c’était la double peine.

Après je dis ça, c’est méchant… On a tous regardé Derrick… Avec une grippe ou une angine… Si ça se trouve en fait Derrick c’est génial, on trouvait ça pourri uniquement parce qu’on avait 40 de fièvre. Mais c’est pas pour jeter la pierre à ce pauvre Derrick…

Dans toutes les séries on dit qu’il y a toujours un petit ventre mou… Au milieu d’une saison… Bon le problème, c’est que Derrick, on arrivait pas à trouver les temps fort… Et d’ailleurs c’est marrant parce que Derrick, il fait parti de ces gens qu’on a toujours connu vieux…

Comme Georges Pernoud de Thalassa ou Line Renaud… T’as l’impression qu’ils sont nés à l’âge de 64 ans et qu’ils ont pas bougé depuis...

Non mais Derrick ça a durer 25 ans, tu peux mélanger tous les épisodes, tu peux regarder l’épisode 3 de 1974 et enchainer avec l’épisode 27 de 1998… Y a pas une différence… Le seul moyen temporelle de se repérer, c’est les bagnoles !

« Ah tient il a changé de BM ! » Bah oui c’est l’avantage de l’Allemagne… Nous Navarro il roulait en Citroën XM… Derrick il roulait en BMW Série 5…

Alors France 3 a arrêté de diffuser Derrick en 2013, pourquoi ? Oh 3 fois rien… On a découvert que dans son passé, l’acteur qui joue Derrick avait été un Nazi…

Et bah je dis pas qu’il faut pardonner, mais faut voir le bien dans chaque situation… Bon bah là… Et bah en 25 ans c’est le seul moment où il s’est passé quelque chose de surprenant dans cette série.

Putain de surprise ! Il est né en 1923, si il a fait un peu d’armée autour de ses 17/18 ans… On se doute bien que c’était pas pour lustrer les Panzer. Un ancien SS… En 25 ans Derrick il a arrêté 800 criminels et il s’est jamais arrêté, il est pas si fort que ça… Alors comment s’est il fait grillé ? A sa façon de porté l’imperméable de façon toujours rigide ? A sa façon de faire coucou de loin de façon assez visible, la main ferme et le bras tendu ? On ne saura jamais, quoi qu’il en soit… Bon courage à l’inspecteur Derrick, très pressé de voir ça au cinéma… Et auf wiedersehen !