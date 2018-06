Tom Villa a l'impression que tous les sujets qu'on traite dans la Bande Originale sont des sujets sensibles...Tom VIlla fait le point.

Oui Nagui, j'ai bien compris pourquoi Victoria Bedos et Jarry étaient nos invités. Pour nous foutre dans la merde !!! Ah ben ce n'est pas moi mais depuis la jurisprudence "Tex", on doit faire super gaffe à ce qu’on dit sur les sujets sensibles ! Les religions, les femmes, les femmes dans la religion. L’homosexualité : l’homosexualité des femmes dans les religions… Les Handicapés : les femmes, homosexuelles, handicapées et religieuses à Bangkok, voici le tout nouveau numéro d’Enquête Exclusive ! Bref on ne va pas tout lister, mais c’est tendu ! Et là Christ(off). Vous voulez ma perte ? Parler de religion. Qui plus est la religion Catholique ? Qui est la pire… Encore tu vexes les musulmans, tu peux finir avec une Fatwa. Tu vexes un catho, il peut t’obliger à regarder le jour du seigneur…Pour te niquer un dimanche, ça commence bien ! Car on dit que les Juifs sont partout… Alors les Catho, n’en parlons pas…Y a plus de 40.000 églises en France, alors qu’il y a 36.000 communes ! On est envahis !

Un film sur une bande de curés, en plus on peut vite partir dans les blagues pédophiles et ça ne comptez pas sur moi ! En plus, j’ai fait mon catéchisme, c’est là-bas que j’ai rencontré mon 1er amour… Valérie… Père Valéry ! Vous voyez ça dérape !

Alors si vous le voulez bien, on va travailler la programmation de la Bande originale ensemble pour éviter de me mettre en difficulté.

Bon demain, on reçoit Slimane pour le film "Break." Film sur la danse issue de la rue. Mais même là ça peut glisser…

Hip Hop / Banlieue / drogue, Slimane qu’on a connu grâce à The Voice : The Voice / Mennel/ Mennel / Twitter / Twitter / Apologie du terrorisme / Apologie du Terrorisme / Djihad / Djihad / 72 Vierges / 72 vierges / Soirée très chiante / Soirée chiante / Alcool / Alcool / Story Instagram / Story Instagram / Dérapage et Bad Buzz !

Mais j’ai regardé, toute la semaine est minée d’embûches. Lundi on reçoit Eric Judor… Une blague sur les Antillais, sur les chauves ou les personnes de petites tailles, c’est le CSA assuré !

Mardi, Tahar Rahim pour « Joueurs », un mec qui joue dans les tripots, argent sale, bar clandestin, mafia et œil de verre…

Mercredi, Alix Poisson et Jonathan Cohen pour « Budapest »… Les Enterrement de vie de garçon, la prostitution déguisée en Strip Tease, la drogue, les MST… Que des emmerdes !

Jeudi, Berengère Krief et Grégory Fitoussi pour « L’école est finie », l’échec scolaire dans le Nord, la consanguinité, je n’en parle même pas… Des emmerdes !

Vendredi, la spéciale Anniversaire pour le jeu des 1000€…Le capitalisme, soudoyer ses auditeurs… Mallette de cash, CSA ! Des emmerdes Nagui !!!

Lundi : On recevra Nagui pour "N'oubliez pas les paroles"

Mardi : On recevra Nagui pour "Tout le monde veut prendre sa place"

Mercredi : Nagui pour Taratata

Jeudi : Nagui pour un bilan de la saison à la Bande originale

Et Vendredi : On fait un Best Of !

Avec ça on est peinard.