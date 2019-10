Tom à beaucoup de questions à poser à Vincent Delerm et il a beaucoup de réponses aussi !

Vincent Delerm bienvenue dans la Bande Originale ! Vous êtes ici en terrain connu, Nagui vous le connaissez bien…

[Vincent Delerm] « Je suis toujours un peu gêné d’aller sur ce terrain-là »

Oh non faut pas ! Ça fait quand même 15 ans que vous jouez régulièrement dans Taratata.

[Vincent Delerm] « Ha ouais putain et s’il a raison c’est la honte »

Non c’est la classe. D’ailleurs comment vous faites pour que Nagui vous invite aussi souvent dans son émission ?

[Vincent Delerm] « J’lui ai toujours mis des branlées »

Ha c’est marrant mais je vous imaginais pas forcément en bagarreur ! C’est fou des fois on se fait des images de certaines personne… Alors qu’en fait ils sont complètement déglingos !

[Vincent Delerm] « Ha oui, Ça c’est les soirs de beuverie »

D’accord, je suis rassuré… Et on va quand même essayer de se tenir…

Ce matin on se retrouve dans un autre cadre, une autre émission… Peut-être un petit conseil à donner à Nagui en interview ?

[Vincent Delerm] « Des fois c’est pas trop la peine de parler de choses qu’on ne maitrise pas »

Alors Vincent je dois vous avouez un truc, je suis un peu jaloux, moi aussi j’aimerais comme vous faire des chansons douces amers sur les petits riens de l’existence et…

[Vincent Delerm] « C’est perdu d’avance, mais on tente ! »

Non, je vous promets, je suis bosseur, déjà faut que je trouve mon image, mon style comme chanteur… Comment je pourrais faire ?

[Vincent Delerm] « Vas-y fais la même tête que moi, un peu tout ça… »

C’est à dire faire la même tête que vous tout ça de ? Il faut vous imiter ? Alors j’essaye, un peu stoïque mais l’œil rieur quand même, c’est ça ?

[Vincent Delerm] « Houlala je suis conscient que je vais mourir et tout ! »

On se calme… Et je vous rassure on va tous y passer !

Après pour la chanson, il faut que ça soit touchant avec une petite touche de name dropping, je pensais à « On r’garde un film avec Greta Garbo »… par contre j’ai pas la suite si vous avez une idée ?

[Vincent Delerm] « Et puis après on est dans un zoo »

Ha ouais super « On r’garde un film avec Greta Garbo, et puis après on est dans un zoo »

[Vincent Delerm] « Si possible plus émouvant »

Bin vous avez qu’à me jouer un petit truc au piano émouvant, et moi je chante dessus !

« On r’garde un film avec Greta Garbo…

Non mais c’est pas du tout ma chanson Vincent…

Mais Vincent ? Vous chantez Y a qu’à danser en plus, c’est quoi cette chanson de ringardos ?! On dirait du Philippe Lavil sous Xanax…

Bah Merde Vincent et ma chanson alors ?

[Vincent Delerm] « Franchement ça n’a aucun intérêt »

J’ai connu mieux niveau encouragement !

Et franchement continuez comme ça, et la prochaine fois que Nagui vous recevra ça sera dans « N’oubliez pas les paroles »

Allez bonne émission !