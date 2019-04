Inspiré par notre invité, Tom s’est renseigné sur les précautions à prendre face aux araignées dangereuses

L’intrigue de « Quand sort la recluse » tourne autour du décès de 3 personnes âgées qui auraient été tuées par une araignée…

Enfin par une morsure d’araignée plus exactement !

Parce que si elle te mord pas l’araignée, elle peut pas te faire grand chose !

Y a très peu de cas d’araignées qui ont tué, en faisant une clé de bras à son adversaire en l’étranglant jusqu’à l’étouffer avec ses 8 pattes…

Déjà c’est marrant, en France : 3 vieux qui se font piquer par une araignée c’est un meurtre !

Aux Etats Unis, un jeune qui se fait piquer par une araignée, ça donne Spiderman !

Moi quand j’étais gamin, j’allais tous les week-end en foret, et j’allais essayer de me faire mordre par une araignée, je n’avais aucune conscience du danger…

Et puis même, allez admettons, je deviens Spiderman…

Pour quoi faire ?

Spiderman il vit à New York, il se ballade de toile en toile qu’il lance sur les building… Moi j’ai grandit en Seine et Marne, y a pas de building de 80 étages !

La plus grande tour de mon village c’était le château d’eau…

Franchement Spiderman en Seine et Marne, c’est pas un film, c’est du coté de chez vous sur TF1, 1m30 avec le sponsor !

Alors je me suis renseigné, parce que la recluse brune, araignée mortelle de la série, c’est une vraie araignée qui existe vraiment !

Et selon des spécialistes, je cite : « Tant que vous ne la dérangez pas, le risque de morsure est faible. »

Et tu te dis, eux ce sont des spécialistes ! Heureusement qu’on n’a pas demandé à un mec lambda !

Info : scoop, pour éviter les accidents de voitures… ne prenez pas la voiture !

Ca doit être des mecs qui bossent sur BFM TV je pense !

« Tant que vous ne la dérangez pas, le risque de morsure est faible. »

Et bah c’est formidable ça ! En fait, la recluse brune c’est comme Jean-Luc Mélenchon ! Tant que tu l’esquives, il t’attaque pas !

Comment tu sais si tu déranges une araignée ou pas ?

Parce que Jean-Luc, si tu lui poses pas de question ou que tu fais pas une perquisition chez lui, il va pas t’embêter !

Mais l’araignée… en tout cas la recluse brune… On n’a aucun signe…

Et là une fois encore les spécialistes nous donnent de très bon conseils : « Lors d'une visite au grenier ou à la cave, quelques ajustements sont recommandés : rentrer le pantalon dans les bottes et scotcher les bras de votre pull à des gants. »

Mais on parle d’une araignée ou d’un tigre ?

En tout cas Fred Vargas elle s’est dit « Tiens on a fait les hommes passons aux animaux ». Dans 10 romans quand elle aura fait le tour des bestioles, le tueur ce sera un Ficus !

Et en même temps on parle toujours des morts dûs aux grands animaux… Mais les insectes, on n’en parle pas assez !

Genre les guêpes ou les frelons.

Ça te fait chier quand tu manges. Ça revient tous les ans. Et ça sort que quand il fait chaud.

On n’est pas loin de la définition de la fête de la musique quand même.

Le moustique, dès qu’on l’entend, c’est comme Justin Bieber, on a un peu envie de le buter !

En fait les insectes ils nous sont très utiles, mais on les aimes pas trop ! Et bah vous savez quoi, c’est un juste retour des choses de la nature !

Parce dans les morts cons, oui mourrir piqué par une araignée ça en fait partie.

Mais mettez vous de l’autre coté. Pour les araignées, mourir écrasée par une tong, ça aussi, c’est une mort con !